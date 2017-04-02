Евгений ЧЕБЕРКО: «Этот соперник был нам по зубам»

Опорный полузащитник «Днепра» Евгений Чеберко вышел на замену незадолго до конца встречи со «Звездой» (1:0), а после удаления Олега Кожушко нагрузка на него возросла, с чем хавбек в итоге успешно справился. После финального свистка Женя поделился своим мнением о матче.

— Женя, показалось, что второй тайм в исполнении нашей команды получился не очень удачный.

— Я бы не сказал так, что не очень удачный. Просто команда немного подустала, у нас было очень много людей, которые ездили в сборные. Ну и «Звезда» стала больше доставлять мяч вперед и с ее игроками было непросто бороться. Но я бы не сказал, что во втором тайме мы играли хуже, чем до перерыва, хотя именно тогда мы владели заметным преимуществом.

— Сегодня вы наконец-то порадовали и себя, и болельщиков победой. Было ощущение, что выиграете?

— Нельзя так говорить, что мы чувствовали, что выиграем. Хотим всегда победить — это да. Очень рады, что наконец прервали безвыигрышную серию. Сколько раз до этого чего-то не хватало! То не можем забить из выгодных положений, то пропустим какие-то нелепые голы, да еще и в концовке! Но этот соперник нам по зубам, поэтому мы выполнили свою задачу.

— Вдохновляет то, что у команды уже внушительная серия без поражений?

— Без поражений — это да, но мы ведь и долго не выигрывали. Вообще, доставляет удовольствие, когда мы не пропускаем. Да, есть проблемы в атаке, голы тяжело даются, но игра «на ноль» означает надежность в обороне и как минимум то, что не проиграем. А проблемы впереди потому, что там у нас действуют одни молодые исполнители.