ГОЛОВКО: «Ворскла избежала ошибок, приведших к разгрому от Динамо»

Эксперт Александр Головко высказал свое мнение о матче «Ворсклы» и «Волыни» (2:0).
- Закономерная победа «Ворсклы», сегодня они были посвежее. Возможно, сказался товарищеский поединок против «Динамо», удалось избежать тех ошибок, которые привели к счету 0:4. Сегодня команда знала, чего хотела.
Источник — ТК Футбол
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