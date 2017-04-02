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ГОЛОВКО: «Ворскла избежала ошибок, приведших к разгрому от Динамо»

Специалист прокомментировал победу полтавчан в матче с «Волынью» (2:0)

  • 02.04.2017 09:46
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ФФУ. Александр Головко
© ФФУ. Александр Головко

Эксперт Александр Головко высказал свое мнение о матче «Ворсклы» и «Волыни» (2:0).

- Закономерная победа «Ворсклы», сегодня они были посвежее. Возможно, сказался товарищеский поединок против «Динамо», удалось избежать тех ошибок, которые привели к счету 0:4. Сегодня команда знала, чего хотела.

Источник — ТК Футбол

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