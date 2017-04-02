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Дмитрий НАГИЕВ: «Завтра еду в Турин подписывать контракт с Ювентусом»

Футболист «Днепра» поделился впечатлениями о своем первом голе в украинской Премьер-лиге

  • 02.04.2017 09:36
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Метки
ФК Днепр. Дмитрий Нагиев
© ФК Днепр. Дмитрий Нагиев

Дебютный гол Дмитрия Нагиева в Премьер-лиге в итоге оказался победным, а потому у Димы не было шансов оказаться обделенным вниманием днепровских журналистов.

— Дима, наверное, к тебе сейчас после забитого гола приковано повышенное внимание. Поделись, пожалуйста, своими ощущениями.
— Ощущения превосходные! Очень хотел забить, тем более мы готовили нашему партнеру и товарищу Виталику Кирееву, у которого сейчас не самое простое время, сюрприз. Вы видели посвященную ему футболку, которую мы подготовили заранее. Виталику скоро предстоит операция. Он должен знать, что мы находимся рядом с ним и поддерживаем его. А самое главное это то, что выиграла команда, это очень приятно. Мы долго не могли победить, и наконец добились этого.

— Ты прочувствовал то место, куда была адресована результативная передача?
— Если бы я в том месте не был, меня бы все тренеры убили (смеется). Они обязывают нас врываться в штрафную на максимальной скорости. Иногда это получается, иногда нет. Слава богу, что все получилось, и я забил. Сейчас вот уже из «Ювентуса» звонили. (улыбается) Завтра еду в Турин подписывать контракт. Спасибо всем болельщикам «Днепра», что поддерживали меня. Увидите в интернете мое представление. Всех с 1 апреля! (смеется)

— В игре присутствовал большой нерв. Можешь сказать, что арбитр где-то потерял нерв игры, потому что было уж слишком много спорных моментов?
— Вообще-то, он судил нормально, но да, спорные моменты были. Но главное — в его решениях не было предвзятости. Хотя думаю, что в эпизоде с назначением свободного удара он ошибся. Правда, этот момент надо будет посмотреть в повторе. Хорошо, что в том эпизоде соперники нам не забили, и мы в итоге сыграли «на ноль», уже третий раз подряд. Правда, тогда были ничьи, а теперь выиграли, так что сегодня удачный день!

— Не по эпизоду ли со свободным ударом ты беседовал после игры с арбитром?
— Да, по этому. Спросил его, почему он принял такое решение. Ответ был, что даже если после паса Русика был рикошет, то это все равно свободный удар.

— Но он не знал, что общается уже с игроком «Ювентуса»?
— Еще нет, а вообще мы с ним земляки, киевляне.

Источник — ФК Днепр

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