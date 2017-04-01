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26-й тур
Фрайбург
2:5
Вердер
01.04.2017, FT

Фрайбург — Вердер — 2:5. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Фрайбург» — «Вердер»

  • 02.04.2017 09:36
  • 63 просмотров
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В поединке 26-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» — «Вердер» разгромную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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