Фонсека взял на матч с Зарей 19 игроков

Вечером 1 апреля «горняки» отправились в Запорожье, где завтра в рамках 23-го тура национальной Премьер-лиги встретятся с «Зарей».
На матч с луганчанами Паулу Фонсека взял 19 футболистов, в том числе 4 нападающих. Полный список игроков выглядит так:
вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;
защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Иван Ордец, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Исмаили;
полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Алан Патрик;
нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук, Александр Зубков, Андрей Борячук.
Поединок «Заря» – «Шахтер» состоится 2 апреля в Запорожье на «Славутич-Арене». Начало в 19:30. В прямом эфире встречу покажет телеканал 2+2.
Источник — ФК Шахтер
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