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Фонсека взял на матч с Зарей 19 игроков

Донецкий «Шахтер» прибыл в Запорожье вечером в субботу

  • 02.04.2017 09:34
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Вечером 1 апреля «горняки» отправились в Запорожье, где завтра в рамках 23-го тура национальной Премьер-лиги встретятся с «Зарей».

На матч с луганчанами Паулу Фонсека взял 19 футболистов, в том числе 4 нападающих. Полный список игроков выглядит так:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;
защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Иван Ордец, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Исмаили;
полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Алан Патрик;
нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук, Александр Зубков, Андрей Борячук.  

Поединок «Заря» – «Шахтер» состоится 2 апреля в Запорожье на «Славутич-Арене». Начало в 19:30. В прямом эфире встречу покажет телеканал 2+2.

Источник — ФК Шахтер

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