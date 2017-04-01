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26-й тур
РБ Лейпциг
4:0
Дармштадт
01.04.2017, FT

РБ Лейпциг — Дармштадт — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Дармштадт»

  • 02.04.2017 09:32
  • 56 просмотров
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В поединке 26-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Дармштадт» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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