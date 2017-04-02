Сергей МОРОЗОВ: «Кварцяному придется что-то делать с защитниками»

Эксперт Сергей Морозов прокомментировал игру «Ворсклы» и «Волыни» (2:0).
- Все мы хорошо знаем в каком положении сегодня «Волынь». «Ворскла» выглядела предпочтительней, был хороший настрой на игру. Команда нашла мотивацию, возможно, повлияло поражение в товарищеском матче против «Динамо». Видно, что команда старается работать на перспективу.
«Волынь» имеет большие проблемы в обороне, Кварцяному придется что-то делать с центральными защитниками.
Источник — ТК Футбол
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