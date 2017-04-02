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Андрей ЛУНИН: «Об интересе Шахтера узнал из интернета»

Голкипер «Днепра» подвел итоги победы над «Звездой» (1:0)

  • 02.04.2017 09:21
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ФК Днепр. Андрей Лунин
© ФК Днепр. Андрей Лунин

Если в своих первых десяти поединках в премьер-лиге Андрей Лунин не мог оставить свои ворота в неприкосновенности, то вот уже третий подряд матч он отыграл «на ноль». После финального свистка Андрей ответил на несколько вопросов журналистов.

— Андрей, прокомментируй, пожалуйста, сегодняшнюю игру.
— Очень важная победа в психологическом плане после серии ничьих. Думаю, мы заслужили ее. Все ребята отдались игре полностью. Мне показалось, что мы немного переиграли соперника. У них было не так уж много моментов.

— Где вы находите мотивацию для противодействия таким крепким команддам? Сейчас много говорится о том, что во второй шестерке ее не может быть.
— Как это ее не может быть?! У нас молодая команда, и каждый хочет расти, прибавлять. Стать лучше, сильнее и остаться в премьер-лиге, чтобы играть в ней и в следующем сезоне. Дополнительная мотивация — играть для наших болельщиков.

— Сегодня была футболка в поддержку Виталика Киреева. Это была домашняя заготовка? Вы были уверены, что забьете?
— Мы хотели этого, а главное — надо было поддержать Виталика. Думаю, ему было приятно. И это показатель того, что у нас дружная команда, где все стоят друг за друга. Желаю Виталику скорейшего выздоровления! Мы ждем его на поле.

— На днях опять появилась информация об интересе к тебе со стороны «Шахтера». Как отреагировал на нее?
— Как и раньше: узнаю об этом только из интернета.

Источник — ФК Днепр

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