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23-й тур
Заря
1:2
Шахтер Д
02.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Заря бросила вызов Шахтеру – Шахтер его принял и победил

В боевом матче, где никто не хотел уступать, лидер Премьер-лиги добился очередной победы

  • 02.04.2017 21:24
  • 1580 просмотров
  • 18 комментария
Метки
shakhtar.com
© shakhtar.com
Стартовые минуты не были отмечены примечательными событиями потому, что соперники из одного региона пристально присматривались друг к другу. Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб обещал большой тактический сюрприз, и команда Паулу Фонсеки его искала. Ожидалось, что хозяева сыграют в три центральных защитника, но это защитная схема, а «белые» старались не закрываться. Гости вышли в привычном стартовом сочетании и играли по проверенным лекалам, которые принесли шесть выездных побед кряду в рамках национального чемпионата.

В плюс луганчанам стоит занести умелое использование тактических фолов в середине поля, которое ой как тормозило лидера. Кто-то скажет, что так играть некрасиво, но каждый выбирает свой путь к успеху. Так первую треть тайма спокойно «съели» без нервов и голевых моментов.

«Шахтер» прибавил не сразу, но вот уже Бернард наносит удар из пределов штрафной, следом Исмаили накручивает соперника на позиции левого вингера, спустя минуту фаворит зарабатывает перспективный штрафной… Игра заметно обострилась, но «Заря» и сейчас не побежала всей командой назад обороняться и отбиваться. Запомнился плотный удар Бонавентуре на 30-й минуте, и не факт, чтобы Пятов успел перестроиться в правый нижний от себя угол, хотя вроде все и контролировал.

Счет был открыт в следующей атаке. Все тот же Бонавентуре сыграл на перехвате после неудачной передачи Срны назад, ушел от Ордеца, обыграл Пятова и точно пробил по пустым воротам. «Шахтер» отыгрался пять минут спустя. Исмаили навесил, Бланко-Лещук головой пробил из пределов вратарской под вратарем – 1:1 по итогам первого тайма.

После перерыва темповые характеристики поединка не изменились, как и настрой луганчан взять очки. «Шахтеры» больше владели мячом, но так было и раньше, стали глубже заходить на чужую территорию, но результат это пока не приносило. Газон на запорожской «Славутич-Арене» находится в неплохом состоянии, но футболисты все чаще стали скользить даже в важные моменты. Этот фактор вполне мог, но, забегая вперед, не стал определяющим.

«Шахтер» вышел вперед на 63-й минуте. Ракицкий одной длинной передачей отрезал всю оборону соперника и вывел Тайсона один на один. Бразилец сыграл ярко: уложил голкипера и рационально нашел момент для удара, чтобы никто из трех летевших назад защитников не смог спасти ситуацию. Для подопечных Юрия Вернидуба, который очень нервничал, это было испытание «на слабо». Претендент на медали должен уметь перестраиваться и отыгрываться.

Интересно, что за двадцать минут до конца поединка абсолютно все защитники стартового состава «Шахтера» имели по «горчичнику» в пассиве, причем хорват Срна свою желтую карточку получил последним после жесткого верхового столкновения и диалога (скажем так) с арбитром.

«Заря» таки рискнула, увеличила темп и пошла вперед большими силами. «Шахтер» такой футбол всегда только приветствует, так что следовало ждать еще голов. Ничейного от хозяев, или, что называется, контрольного от гостей. Ничего не получилось ни у одних, ни у других. Удаление Ракицкого в концовке соответствует букве закона, и арбитр не стал рассуждать о нюансах и духе игры, как это любят делать некоторые…

«Шахтер» записал в актив очередную победу, а «Заря» теперь отстает от «Динамо» на три шага (9 очков) и опережает «Олимпик» только на 5 очков. При наличии двух очных матчах второго этапа это самая настоящая бронзовая интрига. Хочется надеяться.

Сергей СЕМЕНОВ

«Заря» – «Шахтер» – 1:2 (1:1)
 
«Заря»: Алексей Шевченко, Вячеслав Чечер (Андрей Пилявский, '60), Артем Гордиенко, Евгений Опанасенко, Рафаэль Форстер, Владислав Калитвинцев, Игорь Харатин (Желько Любенович, '59), Игорь Чайковский, Бонавентуре Деннис, Артем Сухоцкий (Джаба Липартия, '79), Паулиньо
«Шахтер»: Андрей Пятов, Густаво Бланко-Лещук (Александр Кучер, '89), Иван Ордец, Исмаили, Максим Малышев, Ярослав Ракицкий, Ромеро Марлос (Виктор Коваленко, '78), Дарио Срна, Тарас Степаненко, Бернард (Александр Зубков, '93), Тайсон
 
АрбитрДмитрий Кутаков (Бровары)
 
 Бонавентуре Деннис, 31 - Густаво Бланко-Лещук, 36, Тайсон, 63.
 Артем Сухоцкий, 16. Вячеслав Чечер, 44. Игорь Чайковский, 81. - Иван Ордец, 12. Исмаили, 53. Ярослав Ракицкий, 56. Дарио Срна, 70. Максим Малышев, 92. Андрей Пятов, 95.
 Ярослав Ракицкий, 87.
 
Удары (в створ): 9 (7) – 5 (4).
Угловые: 2 – 4.
Офсайды: 1 – 2.
 
 
Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    WildStylez
      WildStylez, 02.04.2017 21:28
    -19
    Неплохой матч на встречных курсах! Приятное зрелище!
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    Fredee
    online
      Fredee, 02.04.2017 21:29
    -19
    Хороший настрой на игру от луганчан!
    С победой дончане!
    Судья чудил-чудил, и, переусердствовал.
    ******
    Сколько там туров осталось до чемпионства Шахтера? )))
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    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 02.04.2017 21:29
    -21
    - Классная игра, 2х классных команд. Хочу сказать о Заре, это хорошо что Заря старается играть 1м номером против Шахтера, Динамо, но видимо не получается и пропускают с контр атак наши парни! Пример Олимпика Забили гол и стоят в защите, за то очки, зато ничья... Но мы же классная команда хотим играть в открытый атакующий футбол и из раза в раз наступаем на одни и те же грабли. Обидно. но Вчера мы проигрывали 3-0, сегодня при равной игре проигрываем 2-1... Завтра придет успех. Заря не останавливайся. Спасибо тренер.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 02.04.2017 21:30
    +10
    Срежисированно хорошо
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    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 02.04.2017 21:33
    -20
    - Поклонникам заговоров... предлагаю Смотрите на свои "ущербные" команды и смотрите где Заря, где Шахтер и как эти команды играют в футбол в отличие от ваших коллективов физкультуры!
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    sasha112006
      sasha112006, 02.04.2017 21:36
    -20
    jekavayp, 02.04.2017 21:30
    Срежисированно хорошо
    Ты б матчи смотрел,а потом писал бы!Или тебе так лишь бы пукнуть? Что бы срач разводить
    Ссылка
    checna-ebet-russia-7
    online
      checna-ebet-russia-7, 02.04.2017 21:40
    +10
    Минус 9.
    Ссылка
    Music Store
    online
      Music Store, 02.04.2017 21:41
    -19
    sasha112006, 02.04.2017 21:36
    jekavayp, 02.04.2017 21:30
    Срежисированно хорошо

    Ты б матчи смотрел,а потом писал бы!Или тебе так лишь бы пукнуть? Что бы срач разводить
    ему ответить некогда, он там на циганика дро-чит
    Ссылка
    Music Store
    online
      Music Store, 02.04.2017 21:46
    -16
    checna-ebet-russia-7, 02.04.2017 21:40
    Минус 9.
    -14
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 02.04.2017 21:48
    +9
    Всего два слова написал - а кроты уже пердаками спутники сбивают, видать правда таки колет глаза
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    ZiCxroHy
      ZiCxroHy, 02.04.2017 21:48
    -11
    Знову на сайти тхнэ вид хтуягены.
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    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 02.04.2017 21:50
    +13
    Music Store, 02.04.2017 21:46
    checna-ebet-russia-7, 02.04.2017 21:40
    Минус 9.

    -14

    Так чемпионат же ненастоящий и чемпион тоже. Донецкие два последних сезона ныли на эту тему. Или в этом сезоне что-то поменялось?)
    Ссылка
    Music Store
    online
      Music Store, 02.04.2017 21:53
    -16
    Dynamo_s_Dnepra, 02.04.2017 21:50
    Music Store, 02.04.2017 21:46
    checna-ebet-russia-7, 02.04.2017 21:40 Минус 9. -14

    Так чемпионат же ненастоящий и чемпион тоже. Донецкие два последних сезона ныли на эту тему. Или в этом сезоне что-то поменялось?)
    согласен, чемп так себе, но когда выиграем, ворота ломать не будем, по скромному отпразднуем)
    Ссылка
    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 02.04.2017 21:55
    +10
    Music Store, 02.04.2017 21:53
    Dynamo_s_Dnepra, 02.04.2017 21:50
    Music Store, 02.04.2017 21:46 checna-ebet-russia-7, 02.04.2017 21:40 Минус 9. -14 Так чемпионат же ненастоящий и чемпион тоже. Донецкие два последних сезона ныли на эту тему. Или в этом сезоне что-то поменялось?)

    согласен, чемп так себе, но когда выиграем, ворота ломать не будем, по скромному отпразднуем)

    Как отпразднуете? Погудите?
    Ссылка
    timmyc
    online
      timmyc, 02.04.2017 21:58
    -9
    Зоря должна вынести Шахтер где-то 4:0 или 5:1, тогда здесь не будут писать о договорняках
    Ссылка
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    online
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 02.04.2017 22:04
    -4
    хороший матч.ШД с победой.Заря такой же настрой и везение в остальных матчах может принести серебро
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    Ak228
    online
      Ak228, 02.04.2017 22:05
    -2
    Не самый лучший матч Шахтера, Зоря хороша была. Киевским параноикам физкульт-привет
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    timmyc
    online
      timmyc, 02.04.2017 22:08
    +1
    timmyc, 02.04.2017 21:58
    Зоря должна вынести Шахтер где-то 4:0 или 5:1, тогда здесь не будут писать о договорняках
    И при этом дико шпалами минусить
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