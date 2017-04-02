Заря бросила вызов Шахтеру – Шахтер его принял и победил

Стартовые минуты не были отмечены примечательными событиями потому, что соперники из одного региона пристально присматривались друг к другу. Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб обещал большой тактический сюрприз, и команда Паулу Фонсеки его искала. Ожидалось, что хозяева сыграют в три центральных защитника, но это защитная схема, а «белые» старались не закрываться. Гости вышли в привычном стартовом сочетании и играли по проверенным лекалам, которые принесли шесть выездных побед кряду в рамках национального чемпионата.



В плюс луганчанам стоит занести умелое использование тактических фолов в середине поля, которое ой как тормозило лидера. Кто-то скажет, что так играть некрасиво, но каждый выбирает свой путь к успеху. Так первую треть тайма спокойно «съели» без нервов и голевых моментов.



«Шахтер» прибавил не сразу, но вот уже Бернард наносит удар из пределов штрафной, следом Исмаили накручивает соперника на позиции левого вингера, спустя минуту фаворит зарабатывает перспективный штрафной… Игра заметно обострилась, но «Заря» и сейчас не побежала всей командой назад обороняться и отбиваться. Запомнился плотный удар Бонавентуре на 30-й минуте, и не факт, чтобы Пятов успел перестроиться в правый нижний от себя угол, хотя вроде все и контролировал.



Счет был открыт в следующей атаке. Все тот же Бонавентуре сыграл на перехвате после неудачной передачи Срны назад, ушел от Ордеца, обыграл Пятова и точно пробил по пустым воротам. «Шахтер» отыгрался пять минут спустя. Исмаили навесил, Бланко-Лещук головой пробил из пределов вратарской под вратарем – 1:1 по итогам первого тайма.



После перерыва темповые характеристики поединка не изменились, как и настрой луганчан взять очки. «Шахтеры» больше владели мячом, но так было и раньше, стали глубже заходить на чужую территорию, но результат это пока не приносило. Газон на запорожской «Славутич-Арене» находится в неплохом состоянии, но футболисты все чаще стали скользить даже в важные моменты. Этот фактор вполне мог, но, забегая вперед, не стал определяющим.



«Шахтер» вышел вперед на 63-й минуте. Ракицкий одной длинной передачей отрезал всю оборону соперника и вывел Тайсона один на один. Бразилец сыграл ярко: уложил голкипера и рационально нашел момент для удара, чтобы никто из трех летевших назад защитников не смог спасти ситуацию. Для подопечных Юрия Вернидуба, который очень нервничал, это было испытание «на слабо». Претендент на медали должен уметь перестраиваться и отыгрываться.



Интересно, что за двадцать минут до конца поединка абсолютно все защитники стартового состава «Шахтера» имели по «горчичнику» в пассиве, причем хорват Срна свою желтую карточку получил последним после жесткого верхового столкновения и диалога (скажем так) с арбитром.



«Заря» таки рискнула, увеличила темп и пошла вперед большими силами. «Шахтер» такой футбол всегда только приветствует, так что следовало ждать еще голов. Ничейного от хозяев, или, что называется, контрольного от гостей. Ничего не получилось ни у одних, ни у других. Удаление Ракицкого в концовке соответствует букве закона, и арбитр не стал рассуждать о нюансах и духе игры, как это любят делать некоторые…



«Шахтер» записал в актив очередную победу, а «Заря» теперь отстает от «Динамо» на три шага (9 очков) и опережает «Олимпик» только на 5 очков. При наличии двух очных матчах второго этапа это самая настоящая бронзовая интрига. Хочется надеяться.



Сергей СЕМЕНОВ



«Заря» – «Шахтер» – 1:2 (1:1)

«Заря»: Алексей Шевченко, Вячеслав Чечер (Андрей Пилявский, '60), Артем Гордиенко, Евгений Опанасенко, Рафаэль Форстер, Владислав Калитвинцев, Игорь Харатин (Желько Любенович, '59), Игорь Чайковский, Бонавентуре Деннис, Артем Сухоцкий (Джаба Липартия, '79), Паулиньо

«Шахтер»: Андрей Пятов, Густаво Бланко-Лещук (Александр Кучер, '89), Иван Ордец, Исмаили, Максим Малышев, Ярослав Ракицкий, Ромеро Марлос (Виктор Коваленко, '78), Дарио Срна, Тарас Степаненко, Бернард (Александр Зубков, '93), Тайсон

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)

Бонавентуре Деннис, 31 - Густаво Бланко-Лещук, 36, Тайсон, 63. Бонавентуре Деннис, 31 - Густаво Бланко-Лещук, 36, Тайсон, 63.

Артем Сухоцкий, 16. Вячеслав Чечер, 44. Игорь Чайковский, 81. - Иван Ордец, 12. Исмаили, 53. Ярослав Ракицкий, 56. Дарио Срна, 70. Максим Малышев, 92. Андрей Пятов, 95. Артем Сухоцкий, 16. Вячеслав Чечер, 44. Игорь Чайковский, 81.- Иван Ордец, 12. Исмаили, 53. Ярослав Ракицкий, 56. Дарио Срна, 70. Максим Малышев, 92. Андрей Пятов, 95.

Ярослав Ракицкий, 87. Ярослав Ракицкий, 87.

Удары (в створ): 9 (7) – 5 (4).

Угловые: 2 – 4.

Офсайды: 1 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.