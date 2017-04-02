В дуэли белорусских тренеров Дулуб победил Кучука, а Карпаты – Сталь

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«Карпаты» – «Сталь» – 2:0 (2:0)
«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Амбросий Чачуа, Андрей Нестеров, Денис Мирошниченко, Иван Лобай, Назар Вербный, Николай Матвиенко, Игорь Худобяк (Виктор Хомченко, '82), Александр Гладкий, Павел Ксенз (Максим Грысьо, '12, Алексей Гуцуляк, '76)
«Сталь»: Юрий Панькив, Артем Шабанов, Бой Деул (Милош Стаменкович, '46), Николай Ищенко, Павел Пашаев, Леандро Да Силва, Максим Каленчук, Максим Задерака (Марьян Мысык, '57), Роман Карасюк, Денис Васин, Кваме Карикари (Роман Дебелко, '68)
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Александр Гладкий, 19, с пенальти, 44.
Максим Грысьо, 45. Алексей Дитятьев, 65. - Роман Карасюк, 20. Кваме Карикари, 35. Денис Васин, 51.
Удары (в створ): 7 (3) – 8 (2).
Угловые: 1 – 8.
Офсайды: 0 – 3.
Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.
Источник — Sport.ua
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