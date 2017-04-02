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23-й тур
Карпаты
2:0
Сталь Каменское
02.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

В дуэли белорусских тренеров Дулуб победил Кучука, а Карпаты – Сталь

После дубля Александра Гладкого беспроигрышная серия львовян выросла до пяти матчей

  • 02.04.2017 15:55
  • 250 просмотров
  • 2 комментария
Метки
В дуэли белорусских тренеров Дулуб победил Кучука, а Карпаты – Сталь
Отчет ожидайте позже… 
 
«Карпаты» – «Сталь» – 2:0 (2:0)
 
«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Амбросий Чачуа, Андрей Нестеров, Денис Мирошниченко, Иван Лобай, Назар Вербный, Николай Матвиенко, Игорь Худобяк (Виктор Хомченко, '82), Александр Гладкий, Павел Ксенз (Максим Грысьо, '12, Алексей Гуцуляк, '76)
«Сталь»: Юрий Панькив, Артем Шабанов, Бой Деул (Милош Стаменкович, '46), Николай Ищенко, Павел Пашаев, Леандро Да Силва, Максим Каленчук, Максим Задерака (Марьян Мысык, '57), Роман Карасюк, Денис Васин, Кваме Карикари (Роман Дебелко, '68)
 
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
 
 Александр Гладкий, 19, с пенальти, 44.
 Максим Грысьо, 45. Алексей Дитятьев, 65. - Роман Карасюк, 20. Кваме Карикари, 35. Денис Васин, 51.
 
Удары (в створ): 7 (3) – 8 (2).
Угловые: 1 – 8.
Офсайды: 0 – 3.
 
 
Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Денис Полянський
    online
      Денис Полянський, 02.04.2017 15:59
    0
    Машина завелась
    Ссылка
    Veteran80
    online
      Veteran80, 02.04.2017 16:03
    0
    Теперь Карпаты выкупят Гладкого и продадут в 10 раз дороже! Похоже, схема игры ДК не предусматривает наличие нападающего-что с Гладким, что с Тео...
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