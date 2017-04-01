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Василий САЧКО: «С Волынью всегда интересно играть»

«Ворскла» – «Волынь» – 2:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «ворсклян»

  • 01.04.2017 22:17
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Василий САЧКО: «С Волынью всегда интересно играть»
Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:
 
- Хочу поздравить всех с 1 апреля. Немножко подняли настроение. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, фанатам – была огромная поддержка. И от самой базы нас сопровождало сегодня много машин в лице автофанов – за это им спасибо.
 
То, что касается самой игры, то я не могу сказать, что эта победа досталась нам легко. Но для зрителей она, наверное, была интересной. Было много борьбы, было много моментов, и, наверное, мы заслуженно сегодня победили.
 
Я уже говорил раньше, и, может быть, повторяюсь – у нас формируется новая команда. У нас много новых футболистов, с нами работает ряд футболистов из дублирующего состава, мы анализировали ошибки в предыдущих играх. И если взять ту же игру с «Олимпиком» – не хочется её вспоминать, но, тем не менее, мы играли неплохо 60 минут, а потом какой-то штопор, и что-то произошло. Ошибки были проанализированы, и эту неделю ребята хорошо поработали. Радует, что сегодня много создали. Огромный плюс для ребят, и спасибо им за самоотдачу, за тот характер, который они сегодня показали. Я сегодня на поле видел команду.
 
Надо отдать должное и «Волыни». «Волынь» – крепкая команда, с «Волынью» всегда интересно играть, и было напряжение у наших ворот после стандартных положений. Потому что там ряд высоких игроков, и было несколько моментов, где попали в штангу. Могло случиться все, что угодно. А второй тайм мы уже вышли, предполагали, что «Волынь» пойдет большими силами вперед, и появлялись зоны, получалось у нас быстро работать с мячом, перемещаться без мяча. По крайне мере, мы настраивали так ребят. Довольно-таки неплохо сегодня выглядели Ребенок, Мякушко – левый фланг, очень много прострелов, много передач в штрафную было с левого фланга. Да и вся команда отработала.
 
- А касательно голов – это вы разобрали «Волынь», или вы наигрываете такие комбинации?
- Мы разбираем каждую игру, мы готовимся к каждому сопернику. Мы провели анализ, смотрели недостатки, понимали плюсы «Волыни». Для себя впитали ребята эти комбинации – двухходовки, трехходовки, игра в касание, в стеночку. Они проходили, потому что мяч не должен застревать в ногах. Есть зоны – надо вбегать туда. Это сегодня получалось.
 
- Учитывая результаты этого года, сегодняшняя победа – это не первоапрельская шутка?
- Нет-нет. 

Источник — Sport.ua

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