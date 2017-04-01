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30-й тур
Саутгемптон
0:0
Борнмут
01.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Саутгемптон — Борнмут — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Борнмут»

  • 01.04.2017 22:24
  • 68 просмотров
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В поединке 30-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Борнмут» команды мячей не забили:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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