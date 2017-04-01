Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Реал Сосьедад и Леганес сыграли вничью

Хуанми и Шимановски отметились голами

  • 01.04.2017 21:36
  • 26 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Реал Сосьедад» – «Леганес» - 1:1
Голы:  0:1 – 29 Шимановски,  1:1 – 53 Хуанми.

«Реал Сосьедад» – Рульи, Мартинес, Навас, Берчиче, Субельдия (Ойарсабаль, 65), Бергара (Гастаньяга, 76), Каналес, Прието, Одриосола, Хуанми, Виллиан Жозе (Баутиста, 78).
«Леганес» – Яго Эррерин, Мантовани, Рико, Тито, Сиовас, Перес, Моран, Пирес (Инсуа, 71), Саму (Лопес, 61), Шимановски, Герреро (Буэно, 84).

Предупреждения: Хуанми (17), Мантовани (25), Пирес (60), Гастаньяга (80), Моран (90).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.