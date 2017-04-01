Реал Сосьедад и Леганес сыграли вничью

«Реал Сосьедад» – «Леганес» - 1:1
Голы: 0:1 – 29 Шимановски, 1:1 – 53 Хуанми.
«Реал Сосьедад» – Рульи, Мартинес, Навас, Берчиче, Субельдия (Ойарсабаль, 65), Бергара (Гастаньяга, 76), Каналес, Прието, Одриосола, Хуанми, Виллиан Жозе (Баутиста, 78).
«Леганес» – Яго Эррерин, Мантовани, Рико, Тито, Сиовас, Перес, Моран, Пирес (Инсуа, 71), Саму (Лопес, 61), Шимановски, Герреро (Буэно, 84).
Предупреждения: Хуанми (17), Мантовани (25), Пирес (60), Гастаньяга (80), Моран (90).
Источник — Sport.ua
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