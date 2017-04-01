Віталій КВАРЦЯНИЙ: «Гра була деформована іншими силами»

Головний тренер «Волині» Віталій Кварцяний:
- Гра була деформована не футболістами нашими, а іншими силами. Більш мені нема що сказати.
- А що за сили, якщо можна, скажіть?
- Нічого.
- Ви довго не з’являлись з роздягальні, емоційні сьогодні. Можливо, ви розіграли футболістів, можливо, вас розіграли?
- Найдіть переводчика, переведіть, про що ви говорите.
- Ви довго не з’являлися з роздягальні. Чому? Емоційно щось висловлювалися, можливо?
- Найдіть переводчика, я вам сказав. Несете бред. Всьо, до свіданья.
Источник — Sport.ua
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