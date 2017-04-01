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23-й тур
Ворскла
2:0
Волынь
01.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Віталій КВАРЦЯНИЙ: «Гра була деформована іншими силами»

«Ворскла» – «Волынь» – 2:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера лучан

  • 01.04.2017 21:37
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Віталій КВАРЦЯНИЙ: «Гра була деформована іншими силами»
Головний тренер «Волині» Віталій Кварцяний:
 
- Гра була деформована не футболістами нашими, а іншими силами. Більш мені нема що сказати.
 
- А що за сили, якщо можна, скажіть?
- Нічого.
 
- Ви довго не з’являлись з роздягальні, емоційні сьогодні. Можливо, ви розіграли футболістів, можливо, вас розіграли?
- Найдіть переводчика, переведіть, про що ви говорите.
 
- Ви довго не з’являлися з роздягальні. Чому? Емоційно щось висловлювалися, можливо?
- Найдіть переводчика, я вам сказав. Несете бред. Всьо, до свіданья. 

Источник — Sport.ua

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