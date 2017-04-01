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Айнтрахт Франкфурт и Боруссия Менхенгладбах сильнейшего не определили

Команды сыграли вничью

  • 01.04.2017 21:33
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«Айнтрахт» Ф – «Боруссия» М  0:0

«Айнтрахт» Ф – Градецки, Вальехо, Очипка, Таватха (Хектор, 76), Абраам, Маскарель, Фабиан, Гачинович (Баркок, 90), Чендлер, Ребич (Сеферович, 68), Хргота.
«Боруссия» М – Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке (Эльведи, 46), Вестергор, Штробль, Дауд, Хофманн (Херрманн, 68), Азар (Хан, 81), Раффаэл, Штиндль.

Предупреждения: Вальехо (21), Маскарель (43), Штробль (56), Зиппель (77), Вендт (78), Чендлер (83), Хргота (89).
Удаление: Штробль (85).

Источник — Sport.ua

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