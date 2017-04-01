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Саутгемптон играет вничью с Борнмутом

Команды голов не забили

  • 01.04.2017 21:28
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«Саутгемптон» – «Борнмут» - 0:0

«Саутгемптон» – Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич (Маккуин, 80), Уорд-Проуз (Буфаль, 63), Редмонд, Дэвис, Родригес (Лонг, 63), Ромеу.
«Борнмут» – Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Гослинг, Серман (Артер, 46), Пью, Фрэйзер, Кинг (Уилшер, 70), Афобе.

Предупреждение: Ромеу (90).

Источник — Sport.ua

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