Саутгемптон играет вничью с Борнмутом

«Саутгемптон» – «Борнмут» - 0:0
«Саутгемптон» – Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич (Маккуин, 80), Уорд-Проуз (Буфаль, 63), Редмонд, Дэвис, Родригес (Лонг, 63), Ромеу.
«Борнмут» – Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Гослинг, Серман (Артер, 46), Пью, Фрэйзер, Кинг (Уилшер, 70), Афобе.
Предупреждение: Ромеу (90).
Источник — Sport.ua
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