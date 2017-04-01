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26-й тур
Шальке
1:1
Боруссия Д
01.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шальке — Боруссия Дортмунд — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Шальке» — «Боруссия Дортмунд»

  • 01.04.2017 21:23
  • 128 просмотров
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В поединке 26-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «Боруссия Дортмунд» команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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