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26-й тур
Бавария
6:0
Аугсбург
01.04.2017, FT

Бавария — Аугсбург — 6:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург»

  • 01.04.2017 21:33
  • 83 просмотров
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В поединке 26-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Аугсбург» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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