Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

— На таком поле другого футбола не могло быть. Очень сегодня получился тяжелый матч. Две команды выбрали тактику играть как можно проще. Поэтому на поле преимущественно была борьба, единоборства. Борьба была мужская, достаточно жесткая, рефери приходилось часто останавливать матч. Две команды хотели победить, потому что каждый решает свою задачу. В Одессе играть всегда сложно очень сложно, но, несмотря ни на что, мы смогли выстоять и заработать одно очко.

— Чем была вызвана замена Гошкодери?

— В одном из столкновений он получил удар и у него что-то с шейными позвонками. Он почувствовал, что голова кружится и попросил замену.