Лацио в гостях обыгрывает Сассуоло

«Сассуоло» – «Лацио» - 1:2
Голы: 1:0 – 26, пенальти Берарди, 1:1 – 42 Иммобиле, 1:2 – 83, автогол Ачерби.
«Сассуоло» – Консильи, Ачерби, Каннаваро, Делль`Орко, Лирола, Миссироли (Данкан, 64), Аквилани, Берарди, Пеллегрини, Политано (Рагуза, 84), Дефрель (Матри, 71).
«Лацио» – Стракоша, де Врей, Раду, Габаррон, Худт (Лукаку, 58), Милинкович-Савич, Биглия, Фелипе Андерсон (Ломбарди, 79), Пароло, Лулич (Кейта, 58), Иммобиле.
Предупреждения: Лулич (5), Стракоша (26), Пеллегрини (32), Худт (33), Кейта (89), Лирола (89).
Источник — Sport.ua
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