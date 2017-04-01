Александр БАБИЧ: «И на этом поле тоже можно играть в футбол»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:

— Получилась боевая, силовая игра со множеством вертикальных передач, с борьбой в средней зоне. Очень много стандартных положений, на которые мы тоже рассчитывали. Я думаю, что у обеих команд были моменты, игра была до первого забитого гола. Тогда одна из команд раскрылась бы. Тем не менее, сыграли вничью с достаточно организованной командой, которая играет на контратаках. Считаю, что ничейный результат закономерный.

— Ваш коллега сказал, что на поле такого качества тяжело было показывать хорошую игру. Что вы на это скажете?

— Могу сказать, что поле весеннее. Есть определенные проблемы, но, тем не менее, поле ровное, поле плотное, оно не плывет. И на этом поле тоже можно играть в футбол. Да, брака становится чуть больше, но как раз на этом поле видны те проблемы «техники», которые есть у одной и другой команды.

— Наше поле в отличие от всех других стадионов Украины отличается со знаком минус. Может быть есть смысл, учитывая такие обстоятельства, перебраться на какое-то время на стадион «Спартак», где поле совершенно другого качества?

— Там, как я понимаю, есть нюансы по поводу аттестации стадиона. А какой стадион у нас есть как запасной вариант? Я не могу это комментировать. Есть руководство клуба, которое лучше знает данную ситуацию.