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Александр БАБИЧ: «И на этом поле тоже можно играть в футбол»

«Черноморец» – «Олимпик» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «моряков»

  • 01.04.2017 20:57
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Метки
chernomorets.odessa.ua, Александр Бабич
© chernomorets.odessa.ua, Александр Бабич

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:

— Получилась боевая, силовая игра со множеством вертикальных передач, с борьбой в средней зоне. Очень много стандартных положений, на которые мы тоже рассчитывали. Я думаю, что у обеих команд были моменты, игра была до первого забитого гола. Тогда одна из команд раскрылась бы. Тем не менее, сыграли вничью с достаточно организованной командой, которая играет на контратаках. Считаю, что ничейный результат закономерный.
 
— Ваш коллега сказал, что на поле такого качества тяжело было показывать хорошую игру. Что вы на это скажете?
— Могу сказать, что поле весеннее. Есть определенные проблемы, но, тем не менее, поле ровное, поле плотное, оно не плывет. И на этом поле тоже можно играть в футбол. Да, брака становится чуть больше, но как раз на этом поле видны те проблемы «техники», которые есть у одной и другой команды.
 
— Наше поле в отличие от всех других стадионов Украины отличается со знаком минус. Может быть есть смысл, учитывая такие обстоятельства, перебраться на какое-то время на стадион «Спартак», где поле совершенно другого качества?
— Там, как я понимаю, есть нюансы по поводу аттестации стадиона. А какой стадион у нас есть как запасной вариант? Я не могу это комментировать. Есть руководство клуба, которое лучше знает данную ситуацию.

Источник — ФК Черноморец

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