Колос играет вничью с Сумами

«Колос» – «Суми» – 0:0
ФК «Колос»: Яшков, Гаврилюк, Лисицький, Семенко, Шевченко, Задоя, Поздєєв, Гавриш (Коровіков, 76), Сивка (Чегурко, 57), Коропецький (Клименчук, 72), Бондаренко.
Запасні: Гребенюк, Вовкодав, Матвєєв, Зуєвич.
ФК «Суми»: Штанько, Жук, Стеценко, Суходуб, Іванов, Недоля, Крапивний, Захаревич (Коновалов, 46), Душин (Олійник, 68), Муховиков (Комлєв, 84), Яровенко.
Запасні: Литвиненко, Захарченко, Жаріков, Савін.
Источник — Sport.ua
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