Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Колос играет вничью с Сумами

Команды голов не забили

  • 01.04.2017 17:33
  • 16 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Колос» – «Суми» – 0:0

ФК «Колос»: Яшков, Гаврилюк, Лисицький, Семенко, Шевченко, Задоя, Поздєєв, Гавриш (Коровіков, 76), Сивка (Чегурко, 57), Коропецький (Клименчук, 72), Бондаренко.
Запасні: Гребенюк, Вовкодав, Матвєєв, Зуєвич.

ФК «Суми»: Штанько, Жук, Стеценко, Суходуб, Іванов, Недоля, Крапивний, Захаревич (Коновалов, 46), Душин (Олійник, 68), Муховиков (Комлєв, 84), Яровенко.
Запасні: Литвиненко, Захарченко, Жаріков, Савін. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.