Горняк-Спорт вырывает победу в матче с Гелиосом

«Гелиос» - «Горняк-Спорт» - 0:1
Гол: Корольков, 90 (пенальти)
«Гелиос»: 31. Волынец, 3. Чередниченко, 5. Лобойко (к), 23. К.Сидоренко, 49. В.Кравченко, 29. Глушицкий, 20. Луценко, 21. Скоблов, 18. Гранкин, 17. С.Кравченко, 99. Ивашко. Запасные: 1. Д.Сидоренко, 27. Семенец, 8. Субочев, 13. Комарницкий, 9. Акубардия, 15. Норенков, 10. Кича.
«Горняк-Спорт»: 1. Сытников, 11. Коваленко, 4. Курелех. 3. Голядинец, 22. Сахневич, 21. Цапий, 8. Корольков (к), 24. Панасенко, 10. Моисеенко, 19. Дячук, 14. Шевчук. Запасные: 33. Ткаченко, 7. Яворский, 2. Носарев, 23. Чернобай, 35. Разуваев, 16. Фаюк, 5. Кравчук.
Источник — Sport.ua
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