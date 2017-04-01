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Горняк-Спорт вырывает победу в матче с Гелиосом

Корольков забил пенальти на последних секундах матча

  • 01.04.2017 19:11
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«Гелиос» - «Горняк-Спорт» - 0:1
Гол: Корольков, 90 (пенальти)

«Гелиос»: 31. Волынец, 3. Чередниченко, 5. Лобойко (к), 23. К.Сидоренко, 49. В.Кравченко, 29. Глушицкий, 20. Луценко, 21. Скоблов, 18. Гранкин, 17. С.Кравченко, 99. Ивашко. Запасные: 1. Д.Сидоренко, 27. Семенец, 8. Субочев, 13. Комарницкий, 9. Акубардия, 15. Норенков, 10. Кича.

«Горняк-Спорт»: 1. Сытников, 11. Коваленко, 4. Курелех. 3. Голядинец, 22. Сахневич, 21. Цапий, 8. Корольков (к), 24. Панасенко, 10. Моисеенко, 19. Дячук, 14. Шевчук. Запасные: 33. Ткаченко, 7. Яворский, 2. Носарев, 23. Чернобай, 35. Разуваев, 16. Фаюк, 5. Кравчук.

Источник — Sport.ua

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