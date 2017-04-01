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23-й тур
Ворскла
2:0
Волынь
01.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла — Волынь — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Ворскла» — «Волынь»

  • 01.04.2017 20:39
  • 382 просмотров
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Метки
ФК Ворскла. «Ворскла» — «Волынь»
© ФК Ворскла. «Ворскла» — «Волынь»

В поединке 23-го тура чемпионата Украины «Ворскла» — «Волынь» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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