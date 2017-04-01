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Арсенал Тула побеждает Томь

Хозяева уверено обыгрывают соперника

  • 01.04.2017 19:25
  • 116 просмотров
  • 1 комментария
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«Арсенал Тула» – «Томь» - 3:0
Голы:  1:0 – 19 Александров,  2:0 – 74 Думбия,  3:0 – 89 Комбаров.

«Арсенал Тула» – Габулов, Иванов, Беляев, Сунзу, Комбаров, Горбатенко (Стеклов, 88), Боурчану, Думбия, Александров, Расич (Шевченко, 71), Бурмистров (Аджоев, 90).
«Томь» – Солосин, Чуперка, Митерев (Карымов, 76), Осипов, Голышев, Попов, Кузнецов (Науменко, 84), Баляйкин, Пугин, Сасин, Соболев (Макурин, 76).

Предупреждения: Осипов (23), Сасин (31), Думбия (62), Баляйкин (73), Карымов (80), Боурчану (83), Аджоев (90).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 01.04.2017 20:20
    0
    Кому это дерьмо тут нужно???
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