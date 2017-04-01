Арсенал Тула побеждает Томь

Формула виновата,ну да если бы это был матч не за 1-6 место,а за 1-16 ....То тогда да они бы рвал...

Cупер футбол на супер газоне в супер чемпионате,удары в створ за 90 минут 1-0 Чемпионат ДНР н...

Це не футбол, це пародія на футбол! Причина не в форматі чемпіонату, а в першу чергу в тих, хто з...