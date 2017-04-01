Атлетик обыграл Осасуну

«Осасуна» – «Атлетик» - 1:2
Голы: 0:1 – 12 Адурис, 0:2 – 44 Иньяки Уильямс, 1:2 – 79 Леон.
«Осасуна» – Сиригу, Гарсия Субирия, Клерк, Буньюэль (Олавиде, 82), Гарсия, де ла Куэвас (Беренгер, 71), Санхурхо, Чаушич, Мерида, Ривьер, Риера (Леон, 66).
«Атлетик» – Аррисабалага, Лапорт, Боведа, Баленсиага, Де Маркос, Рауль Гарсия (Итурраспе, 61), Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Беньят (Микель Рико, 79), Муниаин (Иньиго Лекуэ, 69), Адурис.
Предупреждения: Риера (22), Муниаин (34), Мерида (36), Санхурхо (60), Клерк (81), Де Маркос (84).
Источник — Sport.ua
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