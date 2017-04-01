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23-й тур
Черноморец
0:0
Олимпик Д
01.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец - Олимпик - 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Черноморец» — «Олимпик»

  • 01.04.2017 19:17
  • 140 просмотров
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Метки
Черноморец - Олимпик - 0:0. Видеообзор матча

В поединке 23-го тура чемпионата Украины «Черноморец» — «Олимпик» зрители забитых мячей не увидели:

Источник — ТСН

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