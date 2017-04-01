Черноморец

Кому это дерьмо тут нужно???

Це не футбол, це пародія на футбол! Причина не в форматі чемпіонату, а в першу чергу в тих, хто з...

Cупер футбол на супер газоне в супер чемпионате,удары в створ за 90 минут 1-0 Чемпионат ДНР н...

Короче по существу фигурного катания тебе сказать нечего я понял)))))))а ,что тебе убогому насчет...

azur123, 01.04.2017 20:03 0Ты своих о мельдония от учи.)))) Или ты своих не замечаешь?)))) Короче...

Ты своих о мельдония от учи.)))) Или ты своих не замечаешь?)))) Короче по существу фигурного ката...

Все ученики Жука тренируют американцев и канадцев, ту же Коснер Мишин тренерует. Ваши фигуристы с...

slava_novogorsku отметилосьevpatiy_kolovrat отметилось azur123 отметилось"ватан" так кт...

А на счет Погорилой, то да ей не повезло провалила выступление, но Россия золото в женском одиноч...