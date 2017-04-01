Кристал Пэлас переигрывает Челси, Лестер побеждает Сток Сити

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Бромвич» - 0:0
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Валенсия, Байи, Рохо, Лингард, Янг, Кэррик, Мхитарян (Руни, 74), Феллайни, Рэшфорд, Марсьяль.
«Вест Бромвич» – Фостер, Ньом, Маколи, Доусон, Эванс, Макклейн (Моррисон, 57), Брант, Ливермор, Флетчер, Робсон-Кану (Рондон, 70), Шадли (Якоб, 67).
Предупреждения: Рохо (43), Ньом (47), Ливермор (87), Феллайни (90), Руни (90), Якоб (90).
«Лестер» – «Сток Сити» - 2:0
Голы: 1:0 – 25 Ндиди, 2:0 – 47 Варди.
«Лестер» – Шмейхель, Беналуан, Фукс, Симпсон, Хут, Дринкуотер, Ндиди, Грэй (Чилуэлл, 87), Марез, Окадзаки (Амарти, 73), Варди (Слимани, 81).
«Сток Сити» – Грант, Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди, Аллен, Уэлан (Адам, 70), Арнаутович, Собхи, Уолтерс (Крауч, 54), Берахино (Диуф, 70).
Предупреждения: Шоукросс (16), Уэлан (29), Фукс (60), Крауч (69), Арнаутович (90).
«Халл» – «Вест Хэм» - 2:1
Голы: 0:1 – 18 Кэрролл, 1:1 – 53 Робертсон, 2:1 – 85 Раноккия.
«Халл» – Якупович, Дэвис (Гросицки, 46), Магуайр, Робертсон, Раноккия, Маркович, Аль-Мухаммади, Клукас, Ндиайе (Мэлоуни, 79), Эрнандес (Хенриксен, 80), Ньяссе.
«Вест Хэм» – Рэндолф, Фонте, Крессуэлл (Масуаку, 68), Байрэм, Коллинз, Куяте (Кальери, 90), Лансини, Снодграсс (Фернандеш, 66), Фегули, Айю, Кэрролл.
Предупреждения: Фонте (2), Ньяссе (58), Кэрролл (64), Ндиайе (73).
«Челси» – «Кристал Пэлас» - 1:2
Голы: 1:0 – 5 Фабрегас, 1:1 – 9 Заа, 1:2 – 11 Бентеке.
«Челси» – Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо (Батшуайи, 74), Аспиликуэта, Фабрегас, Педро, Азар, Матич (Виллиан, 59), Канте, Диего Коста.
«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Сако, Томкинс (Дэнн, 46; Дилэйни, 60), Уорд, Миливоевич, Панчон, Заа, Таунсенд (Келли, 60), Кабай, Шлупп, Бентеке.
Предупреждения: Диего Коста (50), Бентеке (68), Миливоевич (73), Кэйхилл (79), Давид Луиз (83).
«Уотфорд» – «Сандерленд» - 1:0
Гол: 1:0 – 59 Бритос.
«Уотфорд» – Гомес, Кабуль (Янмат, 42), Бритос, Холебас, Кэткарт, Дукуре, Амрабат (Саксесс, 53), Клеверли, Капу, Ньянг (Суньига, 87), Окака Чука.
«Сандерленд» – Пикфорд, О′Ши, Денайер, Овьедо, Коне, Янузай (Хазри, 70), Гибсон (Ндонг, 61), Родуэлл, Джонс, Борини, Дефо.
Предупреждения: Джонс (72), Хазри (77), Коне (78), Капу (90).
«Бернли» – «Тоттенхэм» - 0:2
Голы: 0:1 – 66 Дайер, 0:2 – 77 Сон Хын Мин.
«Бернли» – Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд (Брэйди, 74), Хендрик, Бартон, Арфилд (Дефур, 78), Грэй (Воукс, 56), Барнс.
«Тоттенхэм» – Льорис, Вертонген, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Уинкс (Сиссоко, 45), Дайер, Эриксен, Ваньяма (Дембеле, 44), Алли, Янссен (Сон Хын Мин, 73).
Предупреждения: Кин (47), Барнс (79).
Источник — Sport.ua
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