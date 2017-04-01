Бавария громит Аугсбург, Шальке играет вничью с Боруссией Дортмунд

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ФОТО ДНЯ: Страшная травма нападающего Хоффенхайма 18:48 — hijacking Ну и как там твой палец сейчас ?)

ОФИЦИАЛЬНО: Украина признала киберспорт 18:40 — olgorl Шьютка, конещно! 18:37 — olgorl на внеочередном закрытом заседании!!!По любасу, вот кто теперь на выборах будет феерить! А шо* не...

Чего ждать от финального этапа чемпионата Украины? 18:38 — adekvatenko А че там ждать ? Изнасилует Шахтер пару раз Динамо , Может с с извращением типа 0-3 ! Может ...