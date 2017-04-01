Бавария громит Аугсбург, Шальке играет вничью с Боруссией Дортмунд

«Гамбург» – «Кельн» - 2:1
Голы: 1:0 – 13 Мюллер, 1:1 – 25 Йойич, 2:1 – 90 Холтби.
«Гамбург» – Адлер, Пападопулос, Маврай, Дуглас Сантос, Дикмайер, Мюллер (Грегорич, 53), Юнг (Экдаль, 46), Холтби, Уолас (Сакаи, 70), Костич, Вуд.
«Кельн» – Хорн, Марох (Хайнц, 46), Суботич, Хектор, Ольковски, Клеменс (Гирасси, 76), Рауш, Хегер, Йойич, Цоллер, Модест.
Предупреждения: Цоллер (34), Йойич (37), Холтби (60), Уолас (67), Гирасси (77).
«Шальке» – «Боруссия» Д - 1:1
Голы: 0:1 – 53 Обамеянг, 1:1 – 77 Керер.
«Шальке» – Фэрманн, Керер, Настасич, Коке (Шопф, 70), Хеведес, Горетцка, Калиджури, Бенталеб, Стамбули (Майер, 70), Бургшталлер (Хунтелар, 85), Шупо-Мотинг.
«Боруссия» Д – Бюрки, Бартра, Пишчек, Папастатопулос, Шмельцер (Мор, 79), Вайгль, Кастро, Пасслак (Геррейру, 73), Кагава (Пулишич, 87), Обамеянг, Дембеле.
Предупреждения: Обамеянг (54), Папастатопулос (90), Бенталеб (90).
«Бавария» – «Аугсбург» - 6:0
Голы: 1:0 – 17 Левандовски, 2:0 – 36 Мюллер, 3:0 – 55 Левандовски, 4:0 – 62 Алькантара, 5:0 – 79 Левандовски, 6:0 – 80 Мюллер.
«Бавария» – Ульрайх, Бернат, Хуммельс (Рафинья, 73), Боатенг, Киммих, Лам, Рибери, Алькантара (Саншеш, 66), Коман (Роббен, 62), Мюллер, Левандовски.
«Аугсбург» – Хитц, Янкер, Макс, Верхаг (Шмид, 80), Ридер, Качар, Данзо, Кор, Моравек (Тайгль, 46), Чжи Дон Вон, Бобадилья (Халил Алтынтоп, 46).
Предупреждения: Кор (12), Янкер (81).
«РБ Лейпциг» – «Дармштадт» - 4:0
Голы: 1:0 – 12 Кейта, 2:0 – 67 Форсберг, 3:0 – 79 Орбан, 4:0 – 80 Кейта.
«РБ Лейпциг» – Кольторти, Орбан, Хальстенберг, Комппер, Бернардо, Берк (Поульсен, 68), Демме, Забитцер (Кайзер, 76), Ильзанкер, Форсберг (Хедира, 81), Кейта.
«Дармштадт» – Хойер, Сулу, Банггор, Холланд (Штайнхофер, 76), Сиригу, Алтынтоп, Вранчич, Сэм, Хеллер (Гувара, 66), Федецкий (Камавуака, 22), Шипплок.
Предупреждения: Берк (42), Шипплок (57), Сиригу (62), Камавуака (83).
Удаление: Сиригу (72).
«Фрайбург» – «Вердер» - 2:5
Голы: 0:1 – 21 Крузе, 0:2 – 45 Дилэйни, 0:3 – 47 Дилэйни, 1:3 – 64 Петерсен, 1:4 – 71 Бартельс, 2:4 – 77 Грифо, 2:5 – 85 Дилэйни.
«Фрайбург» – Шволов, Гульде, Гюнтер, Игньовски (Кюблер, 46), Кемпф, Франтц, Абраши (Шустер, 46), Хаберер, Филипп, Грифо, Нидерлехнер (Петерсен, 46).
«Вердер» – Видвальд, Мойсандер, Бауэр (Гарсия, 40), Гебре Селассие, Кальдирола, Дилэйни, Велькович, Бартельс (Кайнц, 76), Гриллич (Писарро, 89), Эггештайн, Крузе.
Предупреждения: Кемпф (27), Кальдирола (81), Шустер (81).
Источник — Sport.ua
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