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Роман МОНАРЕВ: Мы в стадии формирования команды на будущий год

«Днепр» – «Звезда» – 1:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера кропивничан

  • 01.04.2017 18:03
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fcdnipro.ua. Роман Монарев
© fcdnipro.ua. Роман Монарев

Главный тренер «Звезды» Роман Монарев:

— Команда провела два разных тайма. Хотя мы настраивались с первых минут показать атакующий зрелищный футбол, удалось это сделать только во втором тайме. Первым таймом я в корне недоволен. Мы сделали кое-какие поправки, и ребята услышали меня, постарались сделать то, что я требую. Будем разбираться, смотреть, двигаться дальше. Мы только в стадии формирования команды на будущий год. Поэтому работы предстоит очень много. Первые шаги, считаю, уже сделаны.
 
— У «Звезды» не совсем ладилось в атаке...
— В какой период времени?
 
— В период всего матча.
— Я так не думаю. Считаю, во втором тайме мы владели тотальным преимуществом, и вратарь выручил «Днепр», по крайней мере, три раза.
 
— Ваш тренерский штаб много апеллировал к арбитрам. Недовольны их действиями?
— Я не комментирую арбитров.

Источник — ФК Днепр

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