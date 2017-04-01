Роман МОНАРЕВ: Мы в стадии формирования команды на будущий год

Главный тренер «Звезды» Роман Монарев:

— Команда провела два разных тайма. Хотя мы настраивались с первых минут показать атакующий зрелищный футбол, удалось это сделать только во втором тайме. Первым таймом я в корне недоволен. Мы сделали кое-какие поправки, и ребята услышали меня, постарались сделать то, что я требую. Будем разбираться, смотреть, двигаться дальше. Мы только в стадии формирования команды на будущий год. Поэтому работы предстоит очень много. Первые шаги, считаю, уже сделаны.

— У «Звезды» не совсем ладилось в атаке...

— В какой период времени?

— В период всего матча.

— Я так не думаю. Считаю, во втором тайме мы владели тотальным преимуществом, и вратарь выручил «Днепр», по крайней мере, три раза.

— Ваш тренерский штаб много апеллировал к арбитрам. Недовольны их действиями?

— Я не комментирую арбитров.