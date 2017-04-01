Роман МОНАРЕВ: Мы в стадии формирования команды на будущий год

Главный тренер «Звезды» Роман Монарев:
— Команда провела два разных тайма. Хотя мы настраивались с первых минут показать атакующий зрелищный футбол, удалось это сделать только во втором тайме. Первым таймом я в корне недоволен. Мы сделали кое-какие поправки, и ребята услышали меня, постарались сделать то, что я требую. Будем разбираться, смотреть, двигаться дальше. Мы только в стадии формирования команды на будущий год. Поэтому работы предстоит очень много. Первые шаги, считаю, уже сделаны.
— У «Звезды» не совсем ладилось в атаке...
— В какой период времени?
— В какой период времени?
— В период всего матча.
— Я так не думаю. Считаю, во втором тайме мы владели тотальным преимуществом, и вратарь выручил «Днепр», по крайней мере, три раза.
— Я так не думаю. Считаю, во втором тайме мы владели тотальным преимуществом, и вратарь выручил «Днепр», по крайней мере, три раза.
— Ваш тренерский штаб много апеллировал к арбитрам. Недовольны их действиями?
— Я не комментирую арбитров.
— Я не комментирую арбитров.
Источник — ФК Днепр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.