Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Кожушко услышал сумму штрафа»

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

— Только что ваш коллега сказал, что «Звезда» во втором тайме владела тотальным преимуществом. Согласны с этим?

— Может, «тотальным» — это преувеличение. Мы играли по счету. Противник создавал моменты после наших грубейших ошибок. Как видите, игры чемпионата превращаются в противоборства, когда команды жду ошибок друг друга. Как в первом тайме: вроде бы контролируем ход игры, но после грубейшей ошибки защитника нападающий выходит один на один. Другой момент: мы видим, что командам не хватает мастерства. Если соперник садится всем составом на свою половину поля, то голы забиваются или после случайных навесов, подборов, но не в результате хороших комбинаций или индивидуального мастерства. Мне кажется, мы нормально контролировали ход игры, во втором тайме в том числе. Конечно, после удаления давление на наши ворота усилилось.

— Что услышал от вас Кожушко в раздевалке после финального свистка? И считаете ли удачным эксперимент с Владом в центре полузащиты? Будете ли использовать его там дальше?

— Олег Кожушко услышал сумму штрафа — и ничего более. Что касается Влада, то он неплохо справился со своей задачей. У него есть опыт и надежность. Хотя он никогда в жизни не играл на этой позиции. Говорит, что ему непривычно и что чувствует себя некомфортно. (улыбаясь) Лучше пусть он чувствует себя некомфортно, но мы будем видеть хорошие умные действия, чем когда футболист говорит о великолепном самочувствии, но теряет мяч, не вступает в борьбу и допускает много ошибок. Посмотрим, как дальше будет. С повреждением из сборной приехал Юра Вакулко, будет пропускать Олег Кожушко. Сборники собрались только вчера, когда четыре человека приехали только на предыгровую тренировку. Поэтому сбалансированности в нашем состоянии ждать было нельзя. В команде оставалось 8 человек, и в контрольном матче с «Александрией» мы добавили двоих игроков молодежного состава. Все остальные приехали в разной степени готовности. Поэтому сегодня игра была для нас довольно тяжелая.

— Когда сможет помочь команде Сергей Кравченко?

— Он поправляется. У него проблемы с голеностопным суставом. Травма, казавшаяся простой, оказалась не такой, как на первый взгляд, поэтому ему нужно больше времени на восстановление. Сроки я пока не назову.