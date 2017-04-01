Локомотив минимально одолел Уфу

«Уфа» – «Локомотив» - 0:1
Гол: 0:1 – 37 Фарфан.
«Уфа» – Беленов, Карп (Безденежных, 64), Пуцко, Никитин, Живоглядов, Стоцкий, Засеев (Обляков, 70), Пауревич, Сухов (Кротов, 77), Фатаи, Сысуев.
«Локомотив» – Гильерме, Кверквелия, Михалик, Янбаев, Пейчинович, Фернандеш (Баринов, 83), Игнатьев, Миранчук, Денисов, Фарфан, Тарасов.
Предупреждения: Игнатьев (19), Янбаев (57), Тарасов (62).
Источник — Sport.ua
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