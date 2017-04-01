Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Локомотив минимально одолел Уфу

Фарфан принес победу москвичам

  • 01.04.2017 16:57
  • 51 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Уфа» – «Локомотив» - 0:1
Гол:  0:1 – 37 Фарфан.

«Уфа» – Беленов, Карп (Безденежных, 64), Пуцко, Никитин, Живоглядов, Стоцкий, Засеев (Обляков, 70), Пауревич, Сухов (Кротов, 77), Фатаи, Сысуев.
«Локомотив» – Гильерме, Кверквелия, Михалик, Янбаев, Пейчинович, Фернандеш (Баринов, 83), Игнатьев, Миранчук, Денисов, Фарфан, Тарасов.

Предупреждения: Игнатьев (19), Янбаев (57), Тарасов (62).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.