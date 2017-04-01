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23-й тур
Черноморец
0:0
Олимпик Д
01.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Скучная ничья в Одессе: Черноморец и Олимпик голов не забили

«Моряки» и «олимпийцы» поделили очки в очном поединке

  • 01.04.2017 18:54
  • 573 просмотров
  • 9 комментария
Метки
chernomorets.odessa.ua
© chernomorets.odessa.ua

Второй этап национального чемпионата «моряки» начали на шестом месте, а «олимпийцы» – с четвертой позиции, правда, обе команды имеют одинаковую турнирную цель, это место в квалификации Лиги Европы следующего сезона. Если вы реально желаете решать такие задачи, то прямых конкурентов обыгрывать просто обязаны.

Лишний раз говорить о качестве поля (именно так, а не газона) на одесском стадионе «Черноморец» не хочется, но это просто кошмар какой-то…

Мяч в сетке ворот «Черноморца» побывал уже в дебюте, но судьи зафиксировали у Мохи офсайд. В целом стартовый отрезок нашего поединка запомнился разве что вынужденной заменой, когда Смирнов не смог продолжить игру. Досталось и медикам гостей, которые должны были быть все время в форме и на «низком старте». Жесткая борьба в основном шла в середине поля, а внешний игровой перевес команды Романа Санжара сложился из четырех угловых к 20-й минуте. Все стандарты выполнял Богданов, но обострить ситуацию не удалось и этому мастеру.

За следующие десять минут все тот же Богданов выполнил еще три корнера, но с тем же нулевым результатом. На эту серию хозяева ответили ударом Каплиенко, когда мяч пролетел примерно в метре от дальней штанги. Тренерскому штабу «Олимпика» до перерыва также пришлось провести вынужденную замену, когда был вынужден попросить рокировку Гошкодеря.

Второй тайм начался при том же счете, что и первый, да и проблема бракованных передач никуда не исчезла. «Олимпийцы» выглядели несколько активней «моряков», но и только. Красивый прокат оценивается только в фигурном катании… в футболе нужно забивать голы.

При такой откровенно ничейной игре уже на исходе часа в голову забралась банальная мысль, что сегодня в Одессе все решит один забитый мяч. Интересно, что команды и до этого голов забивали меньше, чем набирали очков – вот такие неубедительные они в атакующих действиях. Показательным для всей игры стал эпизод на 66-й минуте. Нападающий Хобленко вполне мог идти в лобовую на двух защитников, но предпочел пробить издали, получилось совсем несильно и очень неточно.

Наставники команд теперь проводили плановые замены, пытаясь усилить игру впереди. На 72-й минуте один из джокеров Гринь после длинной передачи почти убежал один на один, а когда готовился уже пробить, то его догнал защитник Данченко и отобрал мяч, причем без нарушения правил.

Делить очки поровну в пользу «Александрии», понятное дело, никто не собирался, но и рисковать по-крупному ни одесситы, ни дончане, если судить по их тактической расстановке и активности, не планировали. Оставалось уповать на его величество Случай, в противном случае игра пополнила бы список «для статистических сборников», а время безвозвратно уходило.

Развязка? В матче, где медики намотали километров не меньше футболистов, ее, к нашему большому сожалению, так и не произошло. Героем мог стать Ковалец, но после его прорыва и удара в ближний угол на последних минутах встречи свою команду спас донецкий голкипер Махарадзе. 0:0, и по одному очку на брата.

Сергей СЕМЕНОВ

«Черноморец» (Одесса) - «Олимпик» (Донецк) - 0:0

«Черноморец»: Даниил Каневцев, Александр Каплиенко, Давид Хочолава, Ризван Аблитаров, Сергей Люлька, Александр Андриевский, Евгений Смирнов (Кирилл Ковалец, '7), Владислав Кабаев (Олег Данченко, '63), Алексей Хобленко, Дмитрий Коркишко, Александр Азацкий (Элиас, '67)

«Олимпик»: Заури Махарадзе, Моха Рхарсалла (Виталий Федорив, '79), Дмитрий Гришко, Дмитрий Немчанинов, Евгений Цимбалюк, Эмерсон, Андрей Богданов, Виталий Гошкодеря (Иван Брикнер, '41), Иван Матяж (Сергей Гринь, '69), Сергей Шестаков, Ярослав Олийнык

Сергей Люлька, 19. - Дмитрий Немчанинов, 68.

Арбитр: Сергей Березка (Киев)

Удары (в створ): 8 (1) - 4 (0)
Угловые: 6 - 7
Оффсайды: 0 - 3

ЧЕРНОМОРЕЦ - ОЛИМПИК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 01.04.2017 19:07
    0
    а зачем им голы? в этой пульке будет отбываловка
    Ссылка
    Lemieux
      Lemieux, 01.04.2017 19:14
    -1
    Виктор Иванов, 01.04.2017 19:07
    а зачем им голы? в этой пульке будет отбываловка
    Да ты что??!! Это ведь интереснейшая формула чемпионата!
    Ссылка
    Fan_007
      Fan_007, 01.04.2017 19:18
    -1
    Да, Палкин и Шниперзон должны быть довольны!
    Ссылка
    akiev5b
      akiev5b, 01.04.2017 19:24
    -3
    В другой пульке тем более отбываловка. "Днепр" снимут за неуплату, а "Карпаты" и "Волынь" выгонят по спортивному принципу. "Авангард" Желтые Воды и "Темп" Шепетовка - вот суперкоманды - будущее Премьер-лиги, которые будут сражаться за место в еврокубках!
    Ссылка
    digital_summer
      digital_summer, 01.04.2017 19:47
    0
    akiev5b, 01.04.2017 19:24
    В другой пульке тем более отбываловка. "Днепр" снимут за неуплату, а "Карпаты" и "Волынь" выгонят по спортивному принципу. "Авангард" Желтые Воды и "Темп" Шепетовка - вот суперкоманды - будущее Премьер-лиги, которые будут сражаться за место в еврокубках!
    Вы так говорите будто у нас пару лет назад был замечательный чемпионат. Команды отбывали номер что тогда, когда на них вываливали кучу бабла, что сейчас. Не видели мы беспкомпромиссной борьбы и качественного футбола и до войны. Выходили в еврокубки кроме ДК и ШД единицы и ниче там не показывали. Принято идеализировать прошлое, конечно, но не до такой же степени.
    Ссылка
    Tyigena
      Tyigena, 01.04.2017 19:52
    0
    просто позорище! ворота можно было бы убрать!
    мда! позорище!спасибо товарисчу палкину за этот спектакль
    Ссылка
    Kazbek ua
    online
    Kazbek ua, 01.04.2017 20:16
    0
    Це не футбол, це пародія на футбол! Причина не в форматі чемпіонату, а в першу чергу в тих, хто заставляє молодих хлопців вбивати сам футбол на полі. Ні футболісти, ні тим більше глядачі, ніякого задоволення від цього дійства не отримали. Кому це потрібно, для чого ці тренери! В Одесі з року в рік цей горе тренер ганьбить футбол, не розумію міцевих вболівальників, невже байдуже!
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    takvan123
    online
    takvan123, 01.04.2017 20:17
    0
    Cупер футбол на супер газоне в супер чемпионате,удары в створ за 90 минут 1-0 Чемпионат ДНР намного интереснее. Удалось посмотреть мачт певой лиги Ильечёвец-Оболонь,там футбол был куда интереснее и прекрасный газон,травка,красотище.
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    ctrag-o9
    online
      ctrag-o9, 01.04.2017 20:23
    0
    Формула виновата,ну да если бы это был матч не за 1-6 место,а за 1-16 ....То тогда да они бы рвали бы прям как Реал-Барса.Или в сезоне 1993/94 к примеру (18 команд было) матчи прям интересней были.Хотя о чем это я, 80 % отписявшихся негодующих в то время ещё не родились.
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