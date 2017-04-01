Скучная ничья в Одессе: Черноморец и Олимпик голов не забили

Второй этап национального чемпионата «моряки» начали на шестом месте, а «олимпийцы» – с четвертой позиции, правда, обе команды имеют одинаковую турнирную цель, это место в квалификации Лиги Европы следующего сезона. Если вы реально желаете решать такие задачи, то прямых конкурентов обыгрывать просто обязаны.

Лишний раз говорить о качестве поля (именно так, а не газона) на одесском стадионе «Черноморец» не хочется, но это просто кошмар какой-то…

Мяч в сетке ворот «Черноморца» побывал уже в дебюте, но судьи зафиксировали у Мохи офсайд. В целом стартовый отрезок нашего поединка запомнился разве что вынужденной заменой, когда Смирнов не смог продолжить игру. Досталось и медикам гостей, которые должны были быть все время в форме и на «низком старте». Жесткая борьба в основном шла в середине поля, а внешний игровой перевес команды Романа Санжара сложился из четырех угловых к 20-й минуте. Все стандарты выполнял Богданов, но обострить ситуацию не удалось и этому мастеру.

За следующие десять минут все тот же Богданов выполнил еще три корнера, но с тем же нулевым результатом. На эту серию хозяева ответили ударом Каплиенко, когда мяч пролетел примерно в метре от дальней штанги. Тренерскому штабу «Олимпика» до перерыва также пришлось провести вынужденную замену, когда был вынужден попросить рокировку Гошкодеря.

Второй тайм начался при том же счете, что и первый, да и проблема бракованных передач никуда не исчезла. «Олимпийцы» выглядели несколько активней «моряков», но и только. Красивый прокат оценивается только в фигурном катании… в футболе нужно забивать голы.

При такой откровенно ничейной игре уже на исходе часа в голову забралась банальная мысль, что сегодня в Одессе все решит один забитый мяч. Интересно, что команды и до этого голов забивали меньше, чем набирали очков – вот такие неубедительные они в атакующих действиях. Показательным для всей игры стал эпизод на 66-й минуте. Нападающий Хобленко вполне мог идти в лобовую на двух защитников, но предпочел пробить издали, получилось совсем несильно и очень неточно.

Наставники команд теперь проводили плановые замены, пытаясь усилить игру впереди. На 72-й минуте один из джокеров Гринь после длинной передачи почти убежал один на один, а когда готовился уже пробить, то его догнал защитник Данченко и отобрал мяч, причем без нарушения правил.

Делить очки поровну в пользу «Александрии», понятное дело, никто не собирался, но и рисковать по-крупному ни одесситы, ни дончане, если судить по их тактической расстановке и активности, не планировали. Оставалось уповать на его величество Случай, в противном случае игра пополнила бы список «для статистических сборников», а время безвозвратно уходило.

Развязка? В матче, где медики намотали километров не меньше футболистов, ее, к нашему большому сожалению, так и не произошло. Героем мог стать Ковалец, но после его прорыва и удара в ближний угол на последних минутах встречи свою команду спас донецкий голкипер Махарадзе. 0:0, и по одному очку на брата.

Сергей СЕМЕНОВ

«Черноморец» (Одесса) - «Олимпик» (Донецк) - 0:0

«Черноморец»: Даниил Каневцев, Александр Каплиенко, Давид Хочолава, Ризван Аблитаров, Сергей Люлька, Александр Андриевский, Евгений Смирнов (Кирилл Ковалец, '7), Владислав Кабаев (Олег Данченко, '63), Алексей Хобленко, Дмитрий Коркишко, Александр Азацкий (Элиас, '67)

«Олимпик»: Заури Махарадзе, Моха Рхарсалла (Виталий Федорив, '79), Дмитрий Гришко, Дмитрий Немчанинов, Евгений Цимбалюк, Эмерсон, Андрей Богданов, Виталий Гошкодеря (Иван Брикнер, '41), Иван Матяж (Сергей Гринь, '69), Сергей Шестаков, Ярослав Олийнык

Сергей Люлька, 19. - Дмитрий Немчанинов, 68.



Арбитр: Сергей Березка (Киев)



Удары (в створ): 8 (1) - 4 (0)

Угловые: 6 - 7

Оффсайды: 0 - 3



ЧЕРНОМОРЕЦ - ОЛИМПИК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.

