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23-й тур
Днепр Дн
1:0
Звезда
01.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр - Звезда - 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Днепр» — «Звезда»

  • 01.04.2017 18:57
  • 438 просмотров
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Метки
ФК Днепр. «Днепр» — «Звезда»
© ФК Днепр. «Днепр» — «Звезда»

В поединке 23-го тура чемпионата Украины «Днепр» — «Звезда» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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