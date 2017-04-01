Ингулец переиграл Черкасский Днепр на выезде

«Черкаський Дніпро» - «Інгулець» - 0:2
Голи: Мішуренко, 17, Прошенко, 90.
«Черкаський Дніпро»: Кучинський - Шопін, Тарасенко (к), Гончаренко - Крамар, Семенина, Скепський, Бушман, Савченко, Ямполь - Ковпак
В запасі: Будюк, Качур, Шурубура, Махарадзе, Маїк, Сторчоус, Шведенко
«Інгулець»: Ганєв, Елла Кен, Запорожець, Клименко, Мішуренко, Медведєв, Коцюмака, Боровський, Світличний, Павелько, Ткачов
В запасі: Фастов, Мучак, Джанелідзе, Прошенко, Кретов, Січінава, Немтінов
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.