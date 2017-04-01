Ингулец переиграл Черкасский Днепр на выезде

сдаешься,та мне чихать на это!"лев-такой падалью ,как ты не питается")))мамке своей,бо...

Все, заглот, сдаюсь... Твое занудство победило, мне нечего возразить на твои убийственные аргумен...

"ватан" тебе понятна логика))))удивил))))да просто "проффесор")))открою тебе ...

это будет Заря-2 играть

Кстати, мне теперь понятна логика "дырявого короля": для него "ватаны" это вс...

по ходу ты кр всему еще и слепой-- King King, 01.04.2017 15:29 -3Blizskiy, 01.04.2017 15:25King K...

О, пля! уже и я "ватаном" стал!? Да с тобой, хворый, не соскучишься