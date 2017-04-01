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Ингулец переиграл Черкасский Днепр на выезде

Команда из Петрово покинула зону вылета

  • 01.04.2017 16:34
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«Черкаський Дніпро» - «Інгулець» - 0:2
Голи: Мішуренко, 17, Прошенко, 90.

«Черкаський Дніпро»: Кучинський - Шопін, Тарасенко (к), Гончаренко - Крамар, Семенина, Скепський, Бушман, Савченко, Ямполь - Ковпак
В запасі: Будюк, Качур, Шурубура, Махарадзе, Маїк, Сторчоус, Шведенко

«Інгулець»: Ганєв, Елла Кен, Запорожець, Клименко, Мішуренко, Медведєв, Коцюмака, Боровський, Світличний, Павелько, Ткачов
В запасі: Фастов, Мучак, Джанелідзе, Прошенко, Кретов, Січінава, Немтінов

Источник — Sport.ua

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