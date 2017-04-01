Эйбар одержал выездную победу над Вильярреалом

«Вильярреал» – «Эйбар» - 2:3
Голы: 1:0 – 18 Сориано, 1:1 – 48, пенальти Леон, 1:2 – 54 Кике, 1:3 – 77 Инуи, 2:3 – 89 Сориано.
«Вильярреал» – Фернандес, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Кастильехо (Адриан, 59), Тригерос (Дос Сантос, 59), Сориано, Сориано, Сольдадо, Бакамбу (Борре, 80).
«Эйбар» – Йоэль, Рамис, Арбилья (Гальвес, 64), Капа (Луна, 40), Лежен, Леон, Дани Гарсия, Эскаланте, Инуи, Кике (Ривера, 77), Энрик.
Предупреждения: Бонера (10), Кастильехо (39), Луна (43), Инуи (62), Альваро Гонсалес (66), Кике (68), Сольдадо (90).
Источник — Sport.ua
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