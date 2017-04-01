Первая лига. Ильичевец разгромил Оболонь

«Ильичевец» - «Оболонь-Бровар» - 3:0
Голы: Кольцов, 14 (1:0). Фомин, 65 (2:0). Вакуленко, 77-пен (3:0).
«Ильичевец»: Худжамов, Насонов, Яворский, Вакуленко, Цюпа, Кольцов, Мишнев, Кисиль, Кожанов (Тищенко, 81), Мигунов (Рудыка, 59), Фомин (Буй, 85)
«Оболонь-Бровар»: Федоривский, Безуглый, Коваленко, Шевченко, Бровченко, Корнев, Продан, Гурмак (Гордийчук, 55), Шаповалов (Скакун, 71), Шевчук (Корольчук, 46), Еременко
Предупреждения: Насонов, 38 - Продан, 4, Шевченко, 61
Источник — Sport.ua
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