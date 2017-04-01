U-19: Сталь разгромила Скалу

Чемпионат U-19. 18-й тур
1 апреля 2017. Новоалександровка. Стадион «Юбилейный». 13:00
«Сталь» U-19 (Каменское) – «Скала» U-19 (Стрый) – 4:0 (1:0)
Голы: Лосев(4), Стахмич (55), Андрусенко (64, 85-пен.)
«Сталь»: 1.Рябенко, 2.Мамич, 6.Стахмич-к,18.Рогульский, 5.Шевчук, 3.Мыцик (Мурыгин, 68), 7.Лосев (Богданов, 77), 13.Корниенко (17.Краснопольский, 54), 10.Устименко (16.Чеглов, 36), 14.Андрусенко (15.Малышев, 90+3), 9.Нехаев
«Скала»: 1.Жиляк-к, 44.Миронюк, 18.Аннич, 77.Лысенко, 5.Билинский (23.Табачинский, 53), 2.Векляк (11.Фомин, 67), 69.Некрасов, 99.Королевич (17.Троянов, 46),10.Кузив (9.Лукач, 46), 8.Мельник,33.Кондраков (88.Волков, 72)
Предупреждения: Мамич (11), Рябенко (36), Лосев (45), Богданов (86) – Мельник (7), Аннич (27), Лукач (50), Миронюк (77)
Удаление: Мельник (85) – за два предупреждения
Источник — ФК Сталь Каменское
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