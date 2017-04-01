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ФОТО ДНЯ: Страшная травма нападающего Хоффенхайма

Сандро Вагнер вывернул палец в столкновении с соперником

  • 01.04.2017 16:07
  • 1146 просмотров
  • 1 комментария
Метки
telegraf.com.ua
© telegraf.com.ua

Форвард «Хоффенхайма» Сандро Вагнер получил неприятную травму в матче против «Герты».

На 14-й минуте поединка нападающий вывихнул палец в столкновении с соперником.

Судя по всему, обошлось без серьезных последствий, так как футболист продолжил игру с повязкой, но выглядело это довольно страшно.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Дьявол
      Дьявол, 01.04.2017 16:13
    +1
    Капец как страшно!))) Я так тоже выбивал палец - причем дважды. Просто неудачное приземление)))
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