ФОТО ДНЯ: Страшная травма нападающего Хоффенхайма

Форвард «Хоффенхайма» Сандро Вагнер получил неприятную травму в матче против «Герты».
На 14-й минуте поединка нападающий вывихнул палец в столкновении с соперником.
Судя по всему, обошлось без серьезных последствий, так как футболист продолжил игру с повязкой, но выглядело это довольно страшно.
Источник — Sport.ua
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