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Синиша МИХАЙЛОВИЧ: «Способны действовать лучше Удинезе»

Наставник туринского клуба – о предстоящем матче против фриульцев

  • 01.04.2017 16:01
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Главный тренер футбольного клуба Торино Синиша Михайлович посетил пресс-конференцию перед домашней игрой против Удинезе.

«Я очень уважаю Удинезе, это очень организованная команда, которая умеет как атаковать, так и обороняться. Всё же, мы должны в первую очередь думать о своей игре. Торино будет играть на домашней арене, и мы должны продолжить начатое в матче против Интера. Необходимо оставить позади те 15 дней перерыва в чемпионате и вновь начать движение вперед, будто поединок с нерадзурри завершился лишь вчера. В домашних матчах у нас очень высокие средние показатели, сравнимые с уровнем Лиги Чемпионов. Мы хотим продолжать улучшаться и подняться вверх в турнирной таблице Серии А.

Сейчас я хочу понять, удастся ли нам продолжить этот путь до самого конца года. Если мы также сможем стартовать и в следующем сезоне, то вполне можем побороться за совершенно иные цели.

Удинезе — команда, которая выступает хорошо, но мы способны действовать гораздо лучше, мы можем улучшаться. Нашей целью было оказаться в еврокубках в течение двух лет. Чего нам не хватает? На данный момент мы пропускаем слишком много голов, не хватает баланса в игре. Это те вещи, которые мы планируем улучшить в следующем сезоне. Отмечу, что я хочу всегда видеть от своей команды атакующий порыв и твердый характер.

Травмированные? Кастан готов, Вальдифьори почти в строю, Карлао будет заниматься в общей группе на следующей неделе.

Льянко? Это защитник с большими перспективами, эти месяцы помогут освоиться ему в нашей команде.»

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