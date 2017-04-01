На матче Черноморец - Олимпик ожидают до 6 тысяч зрителей

Сегодня в 10 часов утра в конференц-зале одесского стадиона «Черноморец» состоялось традиционное предматчевое совещание, посвященное поединку 23-го тура Лиги Пари-Матч между командами «Черноморец» (Одесса) и «Олимпик» (Донецк).



Совещание проводил директор матча ФФУ Александр Каденко (Киев). Помогали ему: офицер безопасности ФФУ Андрей Таран (Киев), наблюдатель арбитража Михаил Овчар (Ивано-Франковск) и четвертый арбитр матча Ярослав Козык (Мукачево).



Напомним, что поединок доверено обслуживать бригаде арбитров в следующем составе: арбитр матча – Сергей Березка (Киевская обл.), ассистенты на линиях: Денис Шудрик (Симферополь), Николай Левко (Черновцы).



В сегодняшнем матче «Олимпик» сыграет в сине-голубых футболках и синих гетрах и такого же цвета шортах, вратарь – облачится полностью в черную форму. Игроки «Черноморца» выйдут на поле в белых футболках, белых шортах и белых гетрах, а голкипер будет играть в красном комплекте формы. Судьи выбрали себе желтый вариант формы.



На стадионе ожидается 5-6 тысяч зрителей. Безопасность и порядок во время матча призваны обеспечить стюарды и сотрудники полиции. Будут дежурить машины скорой медицинской помощи и пожарно-спасательной службы. Команды и арбитры прибудут на стадион за 90 минут до начала матча. Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на телеканале «2+2», начало в 16:55.