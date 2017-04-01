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U-19: Шахтер без проблем разобрался со звездой

«Горняки» одержали очередную победу в молодежном первенстве

  • 01.04.2017 15:38
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ФК Шахтер
© ФК Шахтер

В 18-м туре юношеского первенства Украины «Шахтер» в гостях встречался со «Звездой».

Чемпионат U19. 18-й тур.

1 апреля 2017 года. Долинская. Стадион «Колос». 150 зрителей. +11 градусов.

«Звезда» U19 (Кропивницкий) – «Шахтер» U19 (Донецк) – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 Чаговец (8), 0:2 Кулаков (45), 0:3 Кащук (50), 1:3 Лев (84)

«Звезда»: Медведев, Куцев (к) (Лопушенко, 78), Мачелюк, Павлюк, Ходорченко, Днистрянский (Касимов, 52), Хруленко (Крутин, 26), Клочан, Билоус (Кольцун, 27), Замуренко (Боздаганян, 71), Лев
«Шахтер»: Вертей, Конопля, Чаговец, Мате, Запорощенко, Якимец (Апанчук, 80), Кащук (Путря, 70), Чех (Меличенко, 75), Кулаков (Андрущенко, 61), Хачаев (к) (Крыськив, 60), Кузьменко

Предупреждения: Павлюк (3), Днистрянский (35), Кузьменко (87)
Удаление: Ходорченко (79)

Источник — ФК Шахтер

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