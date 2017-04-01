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Наполи принимает Ювентус, Рома ждет в гости Эмполи

Sport.ua анонсирует матчи 30-го тура итальянской Серии А

  • 01.04.2017 15:14
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Наполи принимает Ювентус, Рома ждет в гости Эмполи
В матче 30-го тура итальянской Серии А столичная «Рома» примет на своём поле «Эмполи».Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, так что в этом матче мы имеем большого фаворита, который обязан побеждать. «Волчица» стремится сохранить вторую позицию в чемпионате от посягательств «Наполи», в то время как задача «Эмполи» - воспользоваться 7-очковым преимуществом над «Палермо» и «Кротоне», дабы сохранить прописку в элитном итальянском дивизионе. Теоретически «Рома» ещё может побороться за чемпионский титул, но 8-очковое отставание от «Ювентуса», возможно, не удастся сократить даже в случае всех побед в девяти оставшихся матчей первенства. Похоронила реальные надежды на чемпионство домашнее поражение от «Наполи» (1:2) в 27-м туре. Это поражение стало частью игрового кризиса римлян с конца февраля по начало марта, когда команда Лучано Спаллетти проиграла 4 матча из пяти, серьёзно подпортив себе перспективы взять Кубок Италии - поражение от «Лацио» (0:2), а также обеспечив вылет из Лиги Европы поражением от «Лиона» (2:4). В ответном матче римляне победили французов, но с недостаточным счётом (2:1). Зато два последних тура «волчицей» были выиграны - «Палермо» (3:0) и «Сассуоло» (3:1).
 
У «Эмполи» дела идут из рук вон плохо. Даже удивительно, почему до сих пор в отставку не отправлен главный тренер Джованни Мартускьелло, ведь ниже «синих» остаются лишь 3 команды, находящиеся в зоне вылета, и несмотря на имеющееся очковое преимущество - его может не хватить с такими результатами, которых команда добивается в последнее время. Последний раз подопечные Мартускьелло выигрывали ещё 22-го января дома у «Удинезе» (1:0). 5-го февраля «синие» сыграли в родных стенах вничью с «Торино» (1:1). Но с того времени идут сплошные поражения - «Интер» (0:2), «Лацио» (1:2), «Ювентус» (0:2), «Дженоа» (0:2), «Кьево» (0:4) и «Наполи» (2:3). В сегодняшнем матче «Эмполи» также с большой долей вероятности проиграет. Хотя в матче первого круга команда Джованни Мартускьелло сумела сдержать римлян. Но то был домашний матч - на «Карло Кастеллани» «Эмполи» набирает в 2 раза больше очков, нежели в выездных матчах. «Рома» перед паузой на матчи национальных сборных набрала хороший ход, так что сегодня сомнений в победе хозяев практически нет. Хотя на тотальный разгром «синих» в этом матче рассчитывать вряд ли приходится - «Роме» через 3 дня играть важнейший ответный матч в Кубке Италии против «Лацио», но 2-3 гола на классе столичной команде здесь будет вполне по силам.
 
«Рома» - «Эмполи»
1 апреля, «Олимпико» - 21:45
Прогноз Sport.ua - 3:0
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 1.18 X - 8.10 П2 - 19.00
 
 
«Наполи» - «Ювентус»
2 апреля, «Сан Паоло» - 21:45
Прогноз Sport.ua - 2:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 2.50 Х - 3.45 П2 - 3.00
 
 
«Интер» - «Сампдория»
3 апреля, «Джузеппе Меацца» - 21:45
Прогноз Sport.ua - 2:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 1.35 Х - 5.50 П2 - 7.70
 
 
Все матчи тура:

30-й тур
01.04.17 19:00
Сассуоло
? : ?
Лацио
 
01.04.17 21:45
Рома
? : ?
Эмполи
 
02.04.17 13:30
Торино
? : ?
Удинезе
 
02.04.17 16:00
Пескара
? : ?
Милан
 
02.04.17 16:00
Кьево
? : ?
Кротоне
 
02.04.17 16:00
Палермо
? : ?
Кальяри
 
02.04.17 16:00
Фиорентина
? : ?
Болонья
 
02.04.17 16:00
Дженоа
? : ?
Аталанта
 
02.04.17 21:45
Наполи
? : ?
Ювентус
 
03.04.17 21:45
Интер Милан
? : ?
Сампдория
 
 
 
 
Максим ГРОЗНЫЙ

Источник — Euro-football

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