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Жуниор Мораес дебютировал в чемпионате Китая

Бразильский нападающий вышел в стартовом составе на матч против «Хэнань Цзянье»

  • 01.04.2017 14:58
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moraessoccer.com
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Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Жуниор Мораес дебютировал в чемпионате Китая.

Бразильский форвард, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», вышел в основном составе своей новой команды в матче против «Хэнань Цзянье».

Арендное соглашение Мораеса рассчитано до конца сезона, китайский клуб имеет право на выкуп футболиста.

Источник — Sport.ua

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