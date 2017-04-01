Жуниор Мораес дебютировал в чемпионате Китая

Тебе нужен антидот - предлагаю взять хрен в рот И помолчишь немного, и ротовую полость подл...

"ватан" ты слюной не брызгай-она у тебя ядовита и ху знает ,есть ли против неё антидот!...

Сцуко, чертула. ты когда в зеркало смотришь там тоже "ватана" видишь? У тебя в методич...