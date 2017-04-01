Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Жуниор Мораес дебютировал в чемпионате Китая.
Бразильский форвард, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», вышел в основном составе своей новой команды в матче против «Хэнань Цзянье».
Арендное соглашение Мораеса рассчитано до конца сезона, китайский клуб имеет право на выкуп футболиста.
Источник — Sport.ua
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