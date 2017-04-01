Євген БАНАДА: «Динамо буде нелегко в Олександрії»

Півзахисник «Олександрії» Євген Банада розповів про підготовку до матчу з київським «Динамо».



— В останній етап чемпіонату України «Олександрія» входить з великою кількістю травмованих гравців. Наскільки цей факт вплине на підсумкове місце команди в турнірній таблиці?

— Це, звичайно, не дуже добре, і нашій команді не вистачає тих хлопців, які травмування, але у нас всі футболісти гідні один одного, тому хто б не вийшов на поле, всі будуть віддаватися і битися за кольору свого клубу



— У нинішніх реаліях, перемогу здобуде той, хто виграє боротьбу. Якщо розглядати гру в цьому аспекті. Як можете оцінити шанси на гру з «Динамо»?

— В Україні зараз такий футбол, в основному основні моменти полягають в боротьбі і єдиноборствах, тому хто цей аспект виграє той і перемагає. М'яч круглий, тому про якісь шанси немає сенсу говорити, потрібно виходити і грати, а гра все покаже.



— В матчах з грандами, в «Олександрії» шалена підтримка вболівальників. Наскільки важливий фактор підтримки саме в таких матчах? Чи можна говорити, що завдяки цьому, у «Олександрії» навіть буде якась перевага?

— Приємно грати, коли трибуни заповнені, тому хочеться що б люди приходили не тільки на грандів. Безумовно, нам дуже важлива підтримка наших вболівальників.



—Якщо дивитися очні зустрічі цього сезону: то перша гра - перемога «Динамо», друга гра - нічия. Третя гра - ось-ось відбудеться. Якщо міркувати логічно і вірити в теорію чисел, то напрошується перемога «Олександрії»?.

— Якби так до б, потрібні дивитися на речі реально. «Динамо» - це гранд чемпіонату України, але я впевнений, що їм легко не буде в «Олександрії».