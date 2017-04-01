Днепр прервал ничейную серию победой над Звездой

Этим матчем соперники открывали второй этап чемпионата Украины среди команд Премьер-Лиги. Правда, теперь дюжина участников разделена на два турнира и поэтому для «Днепра» и «Звезды» пределом мечтания в нынешнем сезоне остается, как максимум, седьмое итоговое место, а, как минимум, сохранение прописки в элитном дивизионе.



Игра началась с ошибки защитника хозяев поля Александра Сватка, который на третьей минуте потерял мяч и Артем Ситало оказался с глазу на глаз с вратарем «Днепра» Андреем Луниным. Однако до удара дело так и не дошло и момент был упущен.



Спустя три минуты днепряне ответили коварным ударом в исполнении Владимира Полевого с левого фланга. Мяч летел в дальний угол, но гостей выручил Евгений Паст.



Обменявшись такими эпизодами, команды в течение достаточно длительного времени стали играть практически без ворот и следующего заслуживающего внимания острого момента зрителям пришлось ждать почти половину тайма. На 28-й минуте «Днепр» получил право на штрафной удар на левом краю атаки. Навес очень умело выполнил Дмитрий Нагиев, да так, что его партнер по команде Игорь Когут оказался совершенно один метров в пяти перед воротами. Увы, но удар у молодого игрока днепровского клуба не получился и мяч улетел далеко в сторону от ворот.



Впрочем, уже вскоре через четыре минуты «Днепр» все-таки открыл счет в этом матче. И опять опасный навес последовал с левого фланга атаки. На сей раз автором передачи стал Александру Влад, а замкнул ее точный ударом в противоход голкиперу «Звезды» Дмитрий Нагиев.



Только пропустив гол в свои ворота, футболисты из Кропивницкого активизировались в атаке и сразу же создали два острейших момента. Так, на 33-й минуте партнеры вывели Артема Ситало на ударную позицию и тот, уже находясь в штрафной площади, но чуть правее, нанес сильный удар в ближний верхний угол - Андрей Лунин сыграл надежно и перевел мяч на угловой.



А буквально через минуту вратарь «Днепра» снова оказался в центре внимания, отбив мяч после удара Андрея Бацулы.



До перерыва игра была равной, но если у «Звезды» больше голевых моментов не было, то у днепрян могли отличиться сперва Артем Довбик, а затем Александру Влад. Однако их ударам явно не хватило точности.



В начале второй половины встречи соперники, как и в первом тайме, обменялись острыми эпизодами. Так, на 47-й минуте, безусловно, один из лучших игроков в составе «Днепра» Дмитрий Нагиев в очередной раз удачно выполнил нанес со штрафного и подключивший к атаке капитан и ветеран команды Руслан Ротань пробил головой чуть выше перекладины. А через три минуты «Звезда» ответила опасным ударом со стандарта в исполнении Андрея Бацулы - и здесь мяч пролетел немного выше ворот.



По логике гости, уступавшие в счете, в дальнейшем должны были бы больше внимания уделить атаке, однако этого не последовало. Снова на какой-то момент игра потеряла интерес и футболисты, много бегая между штрафными площадками, абсолютно забыли об ударах по воротам.



Пытаясь оживить игру, оба тренера рано произвели все свои замены. И, надо сказать, что с выходом Олега Кожушко «Днепр» немного активизировался, а сам форвард едва не убежал один на один с голкипером «Звезды» (в этом эпизоде боковой арбитр зафиксировал достаточно спорный офсайд). А затем на 80-й минуте Кожушко отмахнулся от игрока гостей и тут же был удален с поля.



Оказавшись неожиданно в большинстве, «Звезда» могла отыграться на 83-й минуте матча. В ворота днепрян был назначен свободный удар за то, что Андрей Лунин взял мяч в руки после паса назад от своего партнера Руслана Ротаня. После розыгрыша свободного бил Павел Полегенько, однако на пути мяча встал вездесущий Дмитрий Нагиев.



В итоге «Днепр» одержал победу 1:0 и догнал в турнирной таблице львовские «Карпаты».



Игорь ЗАРЖИЦКИЙ



«Днепр» (Днепропетровск) - «Звезда» (Кропивницкий) - 1:0 (1:0)

Дмитрий Нагиев, 32

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Александру Влад, Владимир Полевой, Дмитрий Нагиев, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Игорь Когут (Владислав Кочергин, '69), Максим Лунёв (Евгений Чеберко, '74), Артем Довбик (Олег Кожушко, '74), Руслан Ротань

«Звезда»: Евгений Паст, Борха Экиса, Дмитрий Фатеев, Федерико Перейра, Андрей Бацула, Владислав Лупашко, Максим Драченко, Павел Полегенько, Артем Ситало (Адеринсола Эсеола, '54), Роман Попов (Алексей Збунь, '70), Игорь Загальский (Алексей Чичиков, '46)

Александру Влад, 86. - Роман Попов, 17. Андрей Бацула, 44. Максим Драченко, 59.

Олег Кожушко, 80 - неспортивное поведение.





Арбитр: Николай Кривоносов (Киев)



Удары (в створ): 7 (2) - 4 (3)

Угловые: 2 - 4

Оффсайды: 1 - 1



ДНЕПР - ЗВЕЗДА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.