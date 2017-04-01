Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер провел заключительную тренировку перед поединком с Зарей

К встрече с луганчанами не готовится лишь Дентиньо

  • 01.04.2017 14:19
  • 152 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

1 апреля «Шахтер» провел заключительную тренировку перед матчем с «Зарей».

Накануне игры большую часть занятия «горняки» посвятили отработке тактики и стандартных положений. К встрече с луганчанами не готовится лишь Дентиньо. Бразилец продолжает восстанавливаться после травмы.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.