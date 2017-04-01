Шахтер провел заключительную тренировку перед поединком с Зарей

1 апреля «Шахтер» провел заключительную тренировку перед матчем с «Зарей».
Накануне игры большую часть занятия «горняки» посвятили отработке тактики и стандартных положений. К встрече с луганчанами не готовится лишь Дентиньо. Бразилец продолжает восстанавливаться после травмы.
Источник — ФК Шахтер
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