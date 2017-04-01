ИСМАИЛИ: «Футболисты Зари всегда создают много проблем Шахтеру»

Защитник «Шахтера» Исмаили рассказал о подготовке к матчу против луганской «Зари».

– Исмаили, пауза в чемпионате позади. Как команда готовилась к предстоящему поединку?

– Мы отлично поработали эти две недели. У нас не было официальных матчей, но практически каждый день очень интенсивно тренировались. Улучшили некоторые игровые моменты, которые нуждались в корректировке. Думаю, «Шахтер» полностью готов к старту второго этапа чемпионата и, надеюсь, мы будем продолжать демонстрировать хороший футбол в предстоящих поединках. Совсем недавно встречались с «Зарей» в Харькове, где добыли непростую победу. Уверен, завтра игра будет складываться по такому же сложному сценарию. Луганчане всегда создают много проблем нашей команде. Если не будем внимательными, могут возникнуть непредвиденные сюрпризы. Мы не должны этого допустить.



– Известно, что «Заря» опасна своими контратаками и стандартными положениями…

– Да, в последней встрече с соперником мы как раз пропустили гол после подачи углового. Еще раз повторюсь, нужно действовать очень сконцентрировано в обороне. На тренировках мы стараемся отработать все эти нюансы.



– Ты единственный футболист «Шахтера», который сыграл абсолютно во всех матчах первого этапа украинской Премьер-лиги. Хватит ли сил до конца сезона?

– Я чувствую себя просто замечательно! Мистер мне доверяет, а я стараюсь помогать команде побеждать в каждом поединке. «Шахтер» ждет самая ответственная часть чемпионата. Если мы действительно хотим завоевать золотые медали в этом сезоне, то не должны расслабляться ни на секунду.



Напомним, матч 23-го тура Премьер-лиги Украины «Заря» – «Шахтер» состоится 2 апреля в Запорожье на «Славутич-Арене». Начало в 19:30.