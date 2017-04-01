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Динамо отказало Трабзонспору в продаже Виды за €8 млн

Киевсикй клуб не устроила сумма трансфера

  • 01.04.2017 13:07
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ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида

Киевское «Динамо» ответило отказом на запрос «Трабзонспора» о выкупе Домагоя Виды за 8 миллионов евро.

По данным турецким СМИ, украинский клуб рассчитывает выручить за хорватского защитника значительно большую сумму.

Ранее интерес к Виде проявляли «Бешикташ» и «Галатасарай».

По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера Домагоя Виды оценивается в 9 миллионов евро.

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