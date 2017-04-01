Сербию могут исключить из турниров под эгидой УЕФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин обеспокоен проблемой хулиганов.
«Если хулиганов не остановить, может произойти катастрофа, и Сербии будет грозить серьезная опасность исключения из турниров. Это будет катастрофой для Сербии.
Разговоры полезны, но необходимо и принуждение. УЕФА дал понять правительствам стран, в которых эта проблема сохраняется, что футбольные ассоциации не могут ее решить.
Государственные власти должны действовать сообща с футбольными организациями, чтобы победить хулиганство», – заявил Александер Чеферин.
В последнее время в Сербии участились случаи насилия со стороны футбольных фанатов. Напомним, на прошлой неделе два российских болельщика были госпитализированы с серьезными травмами после того, как были избиты после товарищеского матча между «Црвеной звездой» и «Спартаком».
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