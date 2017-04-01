Сербию могут исключить из турниров под эгидой УЕФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин обеспокоен проблемой хулиганов.

«Если хулиганов не остановить, может произойти катастрофа, и Сербии будет грозить серьезная опасность исключения из турниров. Это будет катастрофой для Сербии.

Разговоры полезны, но необходимо и принуждение. УЕФА дал понять правительствам стран, в которых эта проблема сохраняется, что футбольные ассоциации не могут ее решить.

Государственные власти должны действовать сообща с футбольными организациями, чтобы победить хулиганство», – заявил Александер Чеферин.

В последнее время в Сербии участились случаи насилия со стороны футбольных фанатов. Напомним, на прошлой неделе два российских болельщика были госпитализированы с серьезными травмами после того, как были избиты после товарищеского матча между «Црвеной звездой» и «Спартаком».