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Сербию могут исключить из турниров под эгидой УЕФА

Глава УЕФА Александер Чеферин обеспокоен проблемой футбольных хулиганов

  • 01.04.2017 12:51
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  • 1 комментария
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Region Plus. Александер Чеферин
© Region Plus. Александер Чеферин

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин обеспокоен проблемой хулиганов.

«Если хулиганов не остановить, может произойти катастрофа, и Сербии будет грозить серьезная опасность исключения из турниров. Это будет катастрофой для Сербии.

Разговоры полезны, но необходимо и принуждение. УЕФА дал понять правительствам стран, в которых эта проблема сохраняется, что футбольные ассоциации не могут ее решить.

Государственные власти должны действовать сообща с футбольными организациями, чтобы победить хулиганство», – заявил Александер Чеферин.

В последнее время в Сербии участились случаи насилия со стороны футбольных фанатов. Напомним, на прошлой неделе два российских болельщика были госпитализированы с серьезными травмами после того, как были избиты после товарищеского матча между «Црвеной звездой» и «Спартаком».

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 01.04.2017 13:44
    +3
    Опять козломордым задницу лижут. Где был Чеферин, когда на ЧМ лаптеногое стадо громило всё и вся?
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